Женщина похудела на 90 килограмм, чтобы "стать" Барби (ФОТО)

36-летняя австралийка Кайла Лаванда рассказала, как любовь к куклам Барби помогла ей избавиться от лишнего веса. Об этом сообщает издание Dailystar.

Женщина похудела, чтобы "стать" Барби (фото из открытых источников)

Девушка, вес которой составлял 155 килограмм, сумела похудеть, чтобы выглядеть так, как ее любимая знаменитая кукла. Кайла призналась, что с самого детства коллекционирует Барби и очень хотела о такой фигуре, как у любимого персонажа.

В 36-лет женщина начала ответственно подходить к процессу своего похудения, она начала интенсивные физические тренировки и пересмотрела режим питания, которые в последствии принесли свои результаты. Она сначала избавилась от 14 килограмм, после чего ее вес остановился на одном показатели и перестал снижаться. Кайла начала обращаться за помощью к диетологам, пробовала различные диеты, но все было безрезультатно. И в 2018 году она решила сделать операцию и удалить 80% желудка.

После операции, когда австралийка возобновила силы, то продолжила изменять свой образ жизни, она исключила из рациона сахар, простые углеводы, обработанные продукты и фаст-фуд. Также она каждый день ходила в спортзал, занималась бегом и гуляла в парке. В результате ей удалось похудеть на 90 килограммов, и ее новая фигура стала похожей, как у любимой куклы. Теперь женщина это подчеркивает с помощью различных тематических образов.

Напомним, что 23-летняя девушка из Канады так захотела быть похожей на куклу Барби, что потратила на пластические операции уже 70 тысяч долларов (почти 2 миллиона гривен).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в честь создательницы вакцины против коронавируса создали куклу Барби.

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