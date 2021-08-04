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В честь создательницы вакцины против коронавируса создали куклу Барби: как она выглядит (ФОТО)

Сначала игрушка ученой показалась очень странной

сегодня, 19:40
Автор:

Лиля Воробьева

В честь создательницы вакцины против коронавируса создали куклу Барби: как она выглядит (ФОТО)

Сара Гилберт (фото из открытых источников)

В мире появилась новая кукла Барби. Ее создала компания Mattel. Известно, что игрушку сделали  с реального человека — профессора Оксфордского университета Сары Гилберт. Именно она возглавила команду из ученых, которая разрабатывала препарат против коронавируса — AstraZeneca. Об этом пишет ВВС.

В сообщении авторитетного издания говорится, что профессор поначалу не оценила свою игрушечную копию. Профессор призналась, что сначала игрушка показалась ей очень странной. Но Гилберт хочет, чтобы ее игрушечная копия вдохновляла детей.

"Я хочу, чтобы моя кукла рассказывала детям о профессиях, с которыми они еще не знакомы, к примеру, вакцинолог", — заявила ученая.

Стало известно, что кукла Сары Гилберт — один из 6 игрушек, которые были придуманы и созданы в честь выдающихся женщин, достигших значительных результатов в науке, технологиях, инженерии и математике.

Совсем скоро компания выпустит  игрушки в честь врача из Австралии, которая помогла создать многократную одежду для медицинских работников, биомедицинской исследовательницы из Бразилии.

В честь создательницы вакцины против коронавируса создали куклу Барби: как она выглядит (ФОТО) - фото 2
В честь создательницы вакцины против коронавируса создали куклу Барби: как она выглядит (ФОТО) - фото 3
В честь создательницы вакцины против коронавируса создали куклу Барби: как она выглядит (ФОТО) - фото 4

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Mattel выпустила куклу Барби в честь Элтона Джона. В честь легендарного британского музыканта, владельца пяти премий Грэмми Элтона Джона компания Mattel выпустила куклу Барби.

Кукла внешне не похожа на музыканта — она стилизована по его подобию. Ограниченная серия кукол Барби будет одета в блестящий топ и расклешенные джинсы с инициалами музыканта. В нее также будут радужные сапоги на платформе, фиолетовый шляпка и фирменные блестящие розовые солнцезащитные очки Элтона.


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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-58077396
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