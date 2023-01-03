Женщина инсценировала смерть в Facebook, чтобы не отдавать долги

Социальные сети стали основным источником информации о людях в цифровую эпоху. Большинство из того, что мы узнаем, публикуется в Facebook, Twitter или Instagram, так мы знаем, что происходит с нашими близкими или друзьями. Одна женщина решила воспользоваться этим, чтобы не возвращать долг. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на индонезийский новостной портал Tribun News.

Женщина прикинулась мертвой в Facebook. Фото из Facebook.

Лиза Прамита ссудила у своей онлайн-подруги Майи Гунаван сумму в 4,2 млн индонезийских рупий, что составляет около 10 тыс. гривен, до 20 ноября. Индонезийка не смогла вернуть долг, поэтому конечный срок перенесли на декабрь. Однако и в этот раз Лиза Прамита не вернула деньги.

12 декабря Майи Гунаван увидела в Facebook сообщение от дочери должника, о том, что женщина погибла в ДТП неподалеку от собственного дома, а ее тело похоронят в 600 км отсюда. Со временем в сеть попало фото с якобы мертвой Лизой Прамитой.





Однако со временем Майи Гунаван заметила несоответствие в сообщениях о смерти на Facebook. Женщину насторожил тот факт, что ее должницу похоронят в 600 км от дома. Также оказалось, что часть изображений была взята из Google, а одежда не соответствовала традиционной на похоронной церемонии.



Вскоре дочь, писавшая о смерти матери, призналась, что это была попытка избегания от возврата долга. Майи Гунаван заявила местным СМИ, что пока не будет обращаться в полицию, однако ее должник скрылся из сети.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше затронули вопрос о возвращении смертной казни.

Также "Комментарии" писал о том, что в Индонезии будут наказывать за секс вне брака.

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