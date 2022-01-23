Забыл развестись перед свадьбой: как женщина узнала о второй жене

Моника, которая собиралась замуж за своего возлюбленного, внезапно узнала, что он женат на другой женщине, а ее все время обманывал. Этой печальной историей женщина поделилась с изданием The Sun.

Женщина перед свадьбой узнала, что ее муж женат (фото из открытых источников)

Моника отметила, что встретила Саймона в Праге и влюбилась в него буквально с первых минут. Их отношения развивались стремительно, после 3 недель знакомства, они уже начали жить вместе и задумывались о свадьбе. Но перед помолвкой с Саймоном, Моника получила сообщение в Facebook от женщины, которая утверждала, что она его супруга. Тогда мужчина признался, что на данный момент находится в бракоразводном процессе и незачем переживать, скоро он будет официально свободен, и они смогут заключить брак.

Моника отметила, что поверила возлюбленному, ведь до этого он всегда говорил ей правду. Через некоторое время Саймон принес документ якобы подтверждающий его развод с бывшей женой. Тогда пара все же обручилась в Праге. Но Монику встревожил факт, что ей в социальной сети продолжала писать бывшая будущего мужа. Тогда женщина решила самостоятельно расследовать дело и обратилась в реестр.

Спустя некоторое время она узнала, что Саймон действительно еще женат и подала на него в полицию за подделку документов и двоеженство.

Напомним, на свадьбах иногда происходят разные вещи и курьезы, в Багдаде, например, не успела пара пожениться, как тут же развелась. Жениху, как оказалось, не понравился подарок, который преподнесла ему любимая.

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