Забыл развестись перед свадьбой: как женщина узнала о второй жене

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Светлана Шкурупий
Моника,
которая собиралась замуж за своего возлюбленного, внезапно узнала, что он женат
на другой женщине, а ее все время обманывал. Этой печальной историей женщина
поделилась с изданием The Sun.
Женщина перед свадьбой узнала, что ее муж женат (фото из открытых источников)
Моника
отметила, что встретила Саймона в Праге и влюбилась в него буквально с первых минут.
Их отношения развивались стремительно, после 3 недель знакомства, они уже
начали жить вместе и задумывались о свадьбе. Но перед помолвкой с Саймоном, Моника
получила сообщение в Facebook от
женщины, которая утверждала, что она его супруга. Тогда мужчина признался, что
на данный момент находится в бракоразводном процессе и незачем переживать,
скоро он будет официально свободен, и они смогут заключить брак.
Моника
отметила, что поверила возлюбленному, ведь до этого он всегда говорил ей
правду. Через некоторое время Саймон принес документ якобы подтверждающий его
развод с бывшей женой. Тогда пара все же обручилась в Праге. Но Монику
встревожил факт, что ей в социальной сети продолжала писать бывшая будущего
мужа. Тогда женщина решила самостоятельно расследовать дело и обратилась в
реестр.
Спустя
некоторое время она узнала, что Саймон действительно еще женат и подала на него
в полицию за подделку документов и двоеженство.
Напомним,
на свадьбах иногда происходят разные вещи и курьезы, в Багдаде, например, не
успела пара пожениться, как тут же развелась. Жениху, как оказалось, не
понравился подарок, который преподнесла ему любимая.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что рано или поздно в отношениях
поднимается вопрос о браке. И чаще всего он интересует женщин. Но этот
серьезный шаг стоит делать партнерам, которые уверены в своих чувствах друг к
другу. Эксперты рассказали, какие показатели помогают определить, что пора поговорить
со второй половинкой о создании семьи.
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