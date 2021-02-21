Впервые в истории: в объектив камеры попал желтый пингвин (ФОТО)

В конце 2019 года фотографу Иву Адамсу из Бельгии удалось случайно запечатлеть уникального королевского пингвина с ярко-желтым окрасом. До этого времени, еще никому не удавалось сделать такой ценный кадр.

в объектив камеры попал желтый пингвин (фото из открытых источников)

Известно, что фотограф вместе с остальными экспедиторами отправился в Антарктиду и Южную Атлантику. Он вместе с напарниками остановился, чтобы распаковать резиновые лодки и рассказал, что в тот момент вокруг них находились тысячи пингвинов, а также морские котики и морские слоны. Но внезапно рядом с ними оказался желтый пингвин.

По словам Ива, экспедиторы все быстро побросали из рук и схватились на фотокамеры, ведь раньше они никогда не видели такой птицы.

Адамс признался, то, что желтый пингвин сел рядом с ними — удивительное везение, ведь если бы это произошло в 50 метрах дальше, они бы не смогли его заметить. Фотограф сравнил встречу с желтым пингвином с "выигрышем в лотерею природы".

Событие произошло в декабре 2019 года на одном из островов Южной Атлантики, но фотограф только недавно закончил сортировать кадры, сделанные во время экспедиции, ведь их было тысячи.

Ученые предполагают, что необычный желтый окрас пингвина может быть связан с генетической мутацией, которая вызывает цветовые аберрации.

Конечно же, такой ценный кадр сделал бельгийского фотографа известным, да и сама птица стала звездой интернета.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 14 февраля, на День Святого Николая на Станции Академика Вернадского произошло чудо — появились первые в этом году пингвинята. Всего вылупилось трое малышей — двойня появилась у одной пары и один птенец у другой.

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