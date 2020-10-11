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Главная Новости Общество невероятно Военные пилоты Великобритании засняли редкое погодное явление
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Военные пилоты Великобритании засняли редкое погодное явление

Само явление не опасно, оно лишь предупреждает о непогоде

сегодня, 09:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Есть много редких природных явлений, которые завораживают и восхищают своей красотой и в то же время пугают. Одним из них являются огни святого Эльма, которые удалось запечатлеть военным пилотам Великобритании, которые пролетали в районе экватора. Об этом сообщает издание New York Post.

Военные пилоты Великобритании засняли редкое погодное явление

Во время полета экипаж заснял на обшивке самолета вспышки электричества, которые напоминали молнии, сопровождающиеся треском и шипением. Видео с погодным явлением было опубликовано на странице в Twitter 99-й эскадрильи Королевских ВВС.

Известно, что огни святого Эльма не представляют опасности, хотя могут создать сильные радиопомехи. Их появление говорит о том, что в атмосфере сильно повышается напряженность электрического поля. Эти огни предупреждают о грозах, сильных песчаных бурях и даже извержении вулкана.

Чаще всего огни святого Эльма видели моряки на мачтах своих кораблей, они предупреждали о том, что надвигается сильная гроза. Римский философ и писатель Луций Сенека писал, что во время грозы "звезды как бы нисходят с неба и садятся на мачты кораблей".   

 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на западе Канаде удалось запечатлеть редкую лунную радугу. 


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