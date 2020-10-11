Военные пилоты Великобритании засняли редкое погодное явление

Есть много редких природных явлений, которые завораживают и восхищают своей красотой и в то же время пугают. Одним из них являются огни святого Эльма, которые удалось запечатлеть военным пилотам Великобритании, которые пролетали в районе экватора. Об этом сообщает издание New York Post.

Во время полета экипаж заснял на обшивке самолета вспышки электричества, которые напоминали молнии, сопровождающиеся треском и шипением. Видео с погодным явлением было опубликовано на странице в Twitter 99-й эскадрильи Королевских ВВС.

Известно, что огни святого Эльма не представляют опасности, хотя могут создать сильные радиопомехи. Их появление говорит о том, что в атмосфере сильно повышается напряженность электрического поля. Эти огни предупреждают о грозах, сильных песчаных бурях и даже извержении вулкана.

Чаще всего огни святого Эльма видели моряки на мачтах своих кораблей, они предупреждали о том, что надвигается сильная гроза. Римский философ и писатель Луций Сенека писал, что во время грозы "звезды как бы нисходят с неба и садятся на мачты кораблей".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на западе Канаде удалось запечатлеть редкую лунную радугу.

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