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Главная Новости Общество невероятно Во время шторма в Англии появилось «лицо» Посейдона (ФОТО)
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Во время шторма в Англии появилось «лицо» Посейдона (ФОТО)

Фотографу Джеффу Оверсу во время шторма на юге Британии удалось сделать невероятный кадр, на котором он словил «образ» Посейдона

сегодня, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий

В одном из городов на юге Британии фотографу ВВС Джеффу Оверсу удалось запечатлеть необычную фотоиллюзию. Он поймал в кадр "лицо" Посейдона.

Во время шторма в Англии появилось «лицо» Посейдона (ФОТО)

Фотограф поймал "лицо" бога морей / Фото: goodfon

Издание сообщает, что во время шторма мужчина находился в месте, где море бьется волнами о стену, создавая столб брызг. В результате получаются эффектные и необычные кадры, поэтому фотографы очень часто здесь бывают, "охотясь" за яркими снимками. 

Джефф рассказал, что запечатлел "образ Посейдона" — бога морей и океанов, во время прилива воды и ветра, скоростью более 80 км/ч. Брызги поднялись в воздух и создали узор, который напоминает человеческое лицо. Такой эффект называется парейдолия — один из видов иллюзии, которая дает возможность увидеть изображение или значение там, где его на самом деле нет. Например, когда мы смотрим на облака и видим там фигурки животных или людей.

Фотограф опубликовал кадр на своем аккаунте в Twitter, и некоторые пользователи начали обвинять его в фотошопе, но мужчина заверил, что снимок не обрабатывал. Другие же фолловеры пришли в восторг: "Отличное фото", "Невероятно! Какой улов. Потрясающая картинка", "Феноменальное изображение, поздравляю", "Красивое фото".

Во время шторма в Англии появилось «лицо» Посейдона (ФОТО) - фото 2

Напомним, что международный конкурс фотографий Ocean Art назвал победителей, которым удалось сделать уникальные и оригинальные кадры обитателей океана. И первое место досталось фотографу Гаэтано Гарджуло, которому, как оказалось, сделал снимок осьминог.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что природа вокруг нас поражает своей красотой и величием. Представляем несколько завораживающих кадров, которые выглядят, как сцены из фильмов, но на самом деле были сделаны в нужном месте и в нужное время.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-57774452?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=21938370-E089-11EB-9B70-77370EDC252D&at_campaign=64&at_medium=custom7&at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_custom2=facebook_page&fbclid=IwAR1ntAOMuClC0GvxVvR8s-JGBiEe1kds7caGfIg98
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