Во время шторма в Англии появилось «лицо» Посейдона (ФОТО)

В одном из городов на юге Британии фотографу ВВС Джеффу Оверсу удалось запечатлеть необычную фотоиллюзию. Он поймал в кадр "лицо" Посейдона.

Фотограф поймал "лицо" бога морей / Фото: goodfon

Издание сообщает, что во время шторма мужчина находился в месте, где море бьется волнами о стену, создавая столб брызг. В результате получаются эффектные и необычные кадры, поэтому фотографы очень часто здесь бывают, "охотясь" за яркими снимками.

Джефф рассказал, что запечатлел "образ Посейдона" — бога морей и океанов, во время прилива воды и ветра, скоростью более 80 км/ч. Брызги поднялись в воздух и создали узор, который напоминает человеческое лицо. Такой эффект называется парейдолия — один из видов иллюзии, которая дает возможность увидеть изображение или значение там, где его на самом деле нет. Например, когда мы смотрим на облака и видим там фигурки животных или людей.

Фотограф опубликовал кадр на своем аккаунте в Twitter, и некоторые пользователи начали обвинять его в фотошопе, но мужчина заверил, что снимок не обрабатывал. Другие же фолловеры пришли в восторг: "Отличное фото", "Невероятно! Какой улов. Потрясающая картинка", "Феноменальное изображение, поздравляю", "Красивое фото".





Напомним, что международный конкурс фотографий Ocean Art назвал победителей, которым удалось сделать уникальные и оригинальные кадры обитателей океана. И первое место досталось фотографу Гаэтано Гарджуло, которому, как оказалось, сделал снимок осьминог.

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