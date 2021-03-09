Осьминог украл камеру у дайвера и сделал уникальный кадр (ФОТО)

Международный конкурс фотографий Ocean Art назвал победителей, которым удалось сделать уникальные и оригинальные кадры обитателей океана. И первое место досталось фотографу Гаэтано Гарджуло, которому, как оказалось, сделал снимок осьминог.

На конкурсе победил снимок, сделанный осьминогом (фото из открытых источников)

В 2020 году на конкурсе главный приз достался подводному жителю, который ловко выхватил камеру у дайвера. Мужчина не стал паниковать, а наоборот, решил, что из этого может получиться что-то интересное, и не прогадал. Осьминог самостоятельно сделал снимок, а увидев его позже, Гаэтано Гарджуло решил отправить его на конкурс.

Жюри отметили, что фотография получилась очень эстетичной, ведь подводный житель запечатлел не только свои щупальца, но и маму с ребенком, которые стояли на берегу. И технически победу на конкурсе одержал осьминог, но вот денежное вознаграждение в суме 45 тысяч долларов получит фотограф.

К слову, кадр был сделан у побережья Австралии в Новом Южном Уэльсе и называется "День щупалец".





Отметим, что в конкурсе Ocean Art 2020 приняли участие фотографы из 80 стран. Предлагаем вам посмотреть другие работы:

Этот кадр, сделанный Gilles Auroux на острове Пику, называется "Пуля". На нем голубая акула, которая отличается своим тонким удлиненным телом.





Третье место досталось Qing Lin и его фотографии "Мама и малыш". На снимке изображена мать-горбатый кит, спокойно отдыхающая на поверхности воды, и ее активный детеныш.





Напомним, что жюри международного конкурса The Comedy Wildlife Photography Awards-2020 определило самые смешные фотографии с животными.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фотографии должен увидеть каждый.

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