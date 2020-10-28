Названы самые забавные фотографии дикой природы в 2020 году

Жюри премии The Comedy Wildlife Photography Awards определило самые смешные фотографии с животными 2020-го года. К потенциальным победителям выдвигали два основных требования — снимок должен быть смешным, а сделать его необходимо в дикой природе. Об этом сообщили на официальном сайте премии.

Самые смешные фото дикой природы. Фото: comedywildlifephoto.com

Подобный конкурс для фотографов устраивают уже третий год подряд. И с каждым разом к нему присоединяются все больше фотохудожников, которые присылают свои работы со всего мира. Основали же премию Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам, чтобы напомнить о том, как важно заботиться о дикой природе.

В этот раз участники конкурса должны были прислать фотографию животного, которое, по их мнению, самое фотогеничное, да еще и придумать к нему забавную подпись.

Стоит отметить, что некоторые снимки можно было и вовсе не подписывать. Например, фотография, которая стала победителем. Фотограф Марк Фицпатрик таким образом снял черепаху, что кажется будто она показывает очень неприличный жест своим плавником. Не так ли?





Но и в случае с теми, кому слегка не хватило до первого места, есть над чем посмеяться.

Ранее "Комментарии" рассказывали о популярных фактах о животных, которые оказались выдумкой.

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