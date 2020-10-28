kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.10.2020

BTC/USD

13255.09

ETH/USD

390.03

LTC/USD

57.48

НБУ 28.10.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество юмор Названы самые забавные фотографии дикой природы в 2020 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы самые забавные фотографии дикой природы в 2020 году

Самые смешные кадры выбрали в рамках премии The Comedy Wildlife Photography Awards

сегодня, 14:45
Автор:

Виолетта Комаровская

Жюри премии The Comedy Wildlife Photography Awards определило самые смешные фотографии с животными 2020-го года. К потенциальным победителям выдвигали два основных требования — снимок должен быть смешным, а сделать его необходимо в дикой природе. Об этом сообщили на официальном сайте премии. 

Названы самые забавные фотографии дикой природы в 2020 году

Самые смешные фото дикой природы. Фото: comedywildlifephoto.com

Подобный конкурс для фотографов устраивают уже третий год подряд. И с каждым разом к нему присоединяются все больше фотохудожников, которые присылают свои работы со всего мира. Основали же премию Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам, чтобы напомнить о том, как важно заботиться о дикой природе.

В этот раз участники конкурса должны были прислать фотографию животного, которое, по их мнению, самое фотогеничное, да еще и придумать к нему забавную подпись.

Стоит отметить, что некоторые снимки можно было и вовсе не подписывать. Например, фотография, которая стала победителем. Фотограф Марк Фицпатрик таким образом снял черепаху, что кажется будто она показывает очень неприличный жест своим плавником. Не так ли?


Но и в случае с теми, кому слегка не хватило до первого места, есть над чем посмеяться.

Ранее "Комментарии" рассказывали о популярных фактах о животных, которые оказались выдумкой. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ