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Восемь фотографий, которые стоит посмотреть каждому

Эти фотографии могут стать для вас сюрпризом

29 сентября 2020, 15:40 comments519
Автор:

Светлана Шкурупий

Наш мир настолько уникален и многообразен, что даже привычные вещи, если на них посмотреть под другим углом, способны нас удивить. Издание Klikabol поделилось подборкой фотографий, которые напомнят, насколько разнообразной является наша жизнь.

Восемь фотографий, которые стоит посмотреть каждому

Скелет архелона

Это гигантская морская черепаха, вес которой составлял более 2,2 тонны. Предполагается, что архелон вымер из-за тенденции к похолоданию, которую другие черепахи смогли выжить благодаря некоторым терморегуляторным способностям.

У кальмаров есть "зубы"

На присосках щупальцев кальмаров есть кольца "зубов", сила и острота которых не позволяет добыче вырваться. Ученые выяснили, что эти "зубы" состоят из белка, который может послужить основой для создания прочных и эластичных материалов.

Мячи в разрезе

Кто бы мог подумать, что мячи для игры в гольф, являются такими красочными в разрезе.

"Сказочные" рисовые поля

Японцы любят превращать свои рисовые поля в сказочные картины. Но для этого требуется много времени и сил, ведь фермерам необходимо засеять одно поле разными сортами культуры.

Огромный краб

Мужчина демонстрирует, каких огромных размеров может быть краб.


"Циклоп"

Это череп индийского слона. При ближайшем его рассмотрении, становится понятно, как древние греки написали миф про одноглазого циклопа.

Метеорит Фукан

Это одна из величайших находок века, найдена в пустыне Гоби. Метеорит с желтоватыми камешками весил 1003 кг. Считается, что возраст Фукана примерно совпадает с возрастом Земли.

Туманность Ориона

Это одна из самых красивых и ярких туманностей на небе. Здесь постоянно рождаются новые звезды и планеты. Ученым удалось сделать снимок туманности Ориана в хорошем качестве.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, как на самом деле создают шедевральные снимки.


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