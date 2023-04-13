Во Франции продали уникальный кабриолет Rolls-Royce из Украины

Ретро-автомобиль привезли во Францию из Украины. Всего, в далекий 1966 год, изготовили то ли 42, то ли по другим данным – 52 таких Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe с кузовом кабриолет от ателье HJ Mulliner Park Ward. Дизайн авто получился достаточно экстравагантным, пишут "Комментарии".



На аукцион Bonhams попал ретро-автомобиль, который пытались продать не один год

Особенно обращают на себя внимание задние плавники в американском стиле и нетипичные фары, за которые машина получила прозвище Chinese Eye – что в переводе звучит как "китайский глаз".

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Уникальный 57-летний Rolls-Royce из Украины еще и к тому же – абриолет Rolls-Royce Silver Cloud III оборудован 6,2-литровым 220-сильным V8 на 220 лошадиных сил и трехступенчатой автоматической коробкой передач. Его салон украшен натуральной кожей красного цвета и деревом, а также установлен кондиционер. Известно, что этот автомобиль отреставрировали в США, а в 2004 году купили на аукционе во Франции и привезли в Украину.





Автомобиль очень редко выезжал из гаража – за 18 лет он преодолел всего 500 км. Однажды Rolls-Royce Silver Cloud III видели в Киеве на ретро-шоу, затем его безрезультатно пытались продать, причем цена составляла $ 350 тысяч.

Напомним, "Комментарии" писали, что в ОАЭ неизвестный приобрел самый дорогой автомобильный номер в мировой истории. Во время аукциона за регистрационный знак, состоящий из буквы "P" и цифры "7", неизвестный покупатель заплатил 55 миллионов дохрам (15 млн долл.). Все вырученные с аукциона средства организаторы отдадут на благотворительность. А вот в каком направлении их направят – не отмечают.

Как писали ранее "Комментарии", по итогам 2022 года, объем сбыта автотранспортных средств на мировом рынке уменьшился на 1,4%.

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