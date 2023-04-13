logo

BTC/USD

30390.67

ETH/USD

2014.63

LTC/USD

94.35

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Во Франции продали уникальный кабриолет Rolls-Royce из Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Франции продали уникальный кабриолет Rolls-Royce из Украины

В Париже на аукционе Bonhams продали уникальный Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe 1966 года

сегодня, 22:32
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Ретро-автомобиль привезли во Францию из Украины. Всего, в далекий 1966 год, изготовили то ли 42, то ли по другим данным – 52 таких Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe с кузовом кабриолет от ателье HJ Mulliner Park Ward. Дизайн авто получился достаточно экстравагантным, пишут "Комментарии".

Во Франции продали уникальный кабриолет Rolls-Royce из Украины

На аукцион Bonhams попал ретро-автомобиль, который пытались продать не один год

Особенно обращают на себя внимание задние плавники в американском стиле и нетипичные фары, за которые машина получила прозвище Chinese Eye – что в переводе звучит как "китайский глаз".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Во Франции продали уникальный кабриолет Rolls-Royce из Украины - фото 2

Уникальный 57-летний Rolls-Royce из Украины еще и к тому же – абриолет Rolls-Royce Silver Cloud III оборудован 6,2-литровым 220-сильным V8 на 220 лошадиных сил и трехступенчатой автоматической коробкой передач. Его салон украшен натуральной кожей красного цвета и деревом, а также установлен кондиционер. Известно, что этот автомобиль отреставрировали в США, а в 2004 году купили на аукционе во Франции и привезли в Украину.

Во Франции продали уникальный кабриолет Rolls-Royce из Украины - фото 3

Автомобиль очень редко выезжал из гаража – за 18 лет он преодолел всего 500 км. Однажды Rolls-Royce Silver Cloud III видели в Киеве на ретро-шоу, затем его безрезультатно пытались продать, причем цена составляла $ 350 тысяч.

Напомним, "Комментарии" писали, что в ОАЭ неизвестный приобрел самый дорогой автомобильный номер в мировой истории. Во время аукциона за регистрационный знак, состоящий из буквы "P" и цифры "7", неизвестный покупатель заплатил 55 миллионов дохрам (15 млн долл.). Все вырученные с аукциона средства организаторы отдадут на благотворительность. А вот в каком направлении их направят – не отмечают.

Как писали ранее "Комментарии", по итогам 2022 года, объем сбыта автотранспортных средств на мировом рынке уменьшился на 1,4%.

Читайте также на страницах "Комментариев" — как не загробить авто на мойке, — советы экспертов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!