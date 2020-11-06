Ватикан отказал в похоронах 97-летнему священнику, который насиловал ребенка

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Татьяна Лозовенко
Ватикан ввел санкции против польского кардинала, которого обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетним. Об этом сообщило посольство Ватикана в Польше, передает Reuters.
Фото: Henryk Gulbinowicz; Polandin
В 90-х годах в газете появилась статья, в которой Генрика Гулбиновича, архиепископа Вроцлава, обвинили в сексуальном насилии. Жертвой оказался бывший студент католической семинарии. Дело было передано в прокуратуру, но его рассмотрение прекратили. В четверг Ватикан приказал провести расследование в отношении бывшего архиепископа по подозрению в халатности к обвинениям в сексуальном насилии.
Гулбинович отказался от каких-либо комментариев агентству Reuters. Отмечено, что ему запретят проведение публичных служб и откажут в похоронах. Гулбиновича также обяжут внести определенную сумму в фонд помощи жертвам сексуального насилия.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Ватикан готовится к виртуальному празднованию Рождества из-за распространения коронавируса. Все будущие мероприятия с участием Папы Франциска пройдут без верующих и будут транслироваться онлайн из Ватикана.
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