Ватикан отказал в похоронах 97-летнему священнику, который насиловал ребенка

Ватикан ввел санкции против польского кардинала, которого обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетним. Об этом сообщило посольство Ватикана в Польше, передает Reuters.

Фото: Henryk Gulbinowicz; Polandin

В 90-х годах в газете появилась статья, в которой Генрика Гулбиновича, архиепископа Вроцлава, обвинили в сексуальном насилии. Жертвой оказался бывший студент католической семинарии. Дело было передано в прокуратуру, но его рассмотрение прекратили. В четверг Ватикан приказал провести расследование в отношении бывшего архиепископа по подозрению в халатности к обвинениям в сексуальном насилии.

Гулбинович отказался от каких-либо комментариев агентству Reuters. Отмечено, что ему запретят проведение публичных служб и откажут в похоронах. Гулбиновича также обяжут внести определенную сумму в фонд помощи жертвам сексуального насилия.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Ватикан готовится к виртуальному празднованию Рождества из-за распространения коронавируса. Все будущие мероприятия с участием Папы Франциска пройдут без верующих и будут транслироваться онлайн из Ватикана.

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