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Главная Новости Общество невероятно Ватикан отказал в похоронах 97-летнему священнику, который насиловал ребенка
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Ватикан отказал в похоронах 97-летнему священнику, который насиловал ребенка

Польского кардинала обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетним

сегодня, 18:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Ватикан ввел санкции против польского кардинала, которого обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетним. Об этом сообщило посольство Ватикана в Польше, передает Reuters.

Ватикан отказал в похоронах 97-летнему священнику, который насиловал ребенка

Фото: Henryk Gulbinowicz; Polandin

В 90-х годах в газете появилась статья, в которой Генрика Гулбиновича, архиепископа Вроцлава, обвинили в сексуальном насилии. Жертвой оказался бывший студент католической семинарии. Дело было передано в прокуратуру, но его рассмотрение прекратили. В четверг Ватикан приказал провести расследование в отношении бывшего архиепископа по подозрению в халатности к обвинениям в сексуальном насилии. 

Гулбинович отказался от каких-либо комментариев агентству Reuters. Отмечено, что ему запретят проведение публичных служб и откажут в похоронах. Гулбиновича также обяжут внести  определенную сумму в фонд помощи жертвам сексуального насилия.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Ватикан готовится к виртуальному празднованию Рождества из-за распространения коронавируса. Все будущие мероприятия с участием Папы Франциска пройдут без верующих и будут транслироваться онлайн из Ватикана.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-poland-church-abuse-idUSKBN27M1YH?taid=5fa56879a9d9680001df5387&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
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