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Главная Новости Общество религия Ватикан готовится к виртуальному празднованию Рождества
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Ватикан готовится к виртуальному празднованию Рождества

Все рождественские мероприятия с участием папы будут транслироваться онлайн из Ватикана

сегодня, 18:57
Автор:

Диденко Светлана

В этом году пандемия коронавируса бросила тень и на запланированные торжества к Рождеству. Ватикан готовится по-другому отмечать праздник, сообщает Европейская правда.

Ватикан готовится к виртуальному празднованию Рождества

Фото: 112 Україна

Все будущие мероприятия с участием папы Франциска пройдут без верующих и будут транслироваться онлайн из Ватикана.

Посольства при Святом Престоле сообщили об изменении формата проведения литургии, они пройдут в закрытой форме, без присутствия дипломатического сообщества.

Представитель посольства Германии архиепископ Оливер Лахль, сообщил СМИ, что Ватикан действительно направил соответствующее уведомление по празднованию всего Рождества.

Обычно, 24 декабря, папа Римский ведет рождественскую мессу в Соборе Святого Петра перед аккредитованными ватиканскими дипломатами и аудиторией, однако в этом году на сайте Ватикана информации о ней нет. Зато было подтверждено проведение традиционного благословения "Urbi et Orbi", которое будет проходить 25 декабря. Скорее всего трансляции будут проходить с центрального балкона Собора Святого Петра.

Напомним, "Комментарии" сообщали, несмотря на пандемию киевлянам обещают устроить новогодние праздники.


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