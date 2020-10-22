Несмотря на пандемию киевлянам обещают устроить новогодние праздники

В этом году следует ожидать 30-метровую искусственную елку, а все приготовления составлят 30 миллионов гривен, сообщает suspilne.media .



Фото: tsn.ua

"Глядя на ситуацию с COVID-19, мы будем уже регулировать и насыщения самой ярмарки, которая будет. Есть несколько планов на случай, если первый уровень опасности, второй и третий, и для каждого уровня будет соответствующий ответ, и это будет регламентироваться постановлением кабинета министров: что можно будет делать, а что нельзя", — сообщил руководитель проекту" Folk Ukraine "Игорь Добруцкий, который занимается проведением новогодних праздников в столице.

По словам организатора, о количестве людей, которые одновременно будут находиться на площади, станет известно во время открытия новогодних локаций. При этом организаторы добавляют, что вопрос с или заставлять посетителей одевать медицинские маски на данный остается на рассмотрении. При этом господин Добруцкий предположил, что, в случае ограничений продукты питания и напитки будут продаваться бесконтактным способом, но вкусности планируют продавать.

По его словам определенные нормы уже выписаны, а на период открытия ярмарки получат нормативные документы инструкции к празднованию. Монтаж главной елки страны в этом году планируют уже на 25 ноября, которая не будет выше 31 метра.

По словам организатора, из городского бюджета уже в течение шести лет выделяют максимальную сумму на празднование в 200 000 гривен, которых "как раз хватает на частичную уборку снега". В этом году обещают найти средства путем поисков партнеров и спонсоров. В планах собрать около 30 милионов гривен, но точная сумма неизвестна. Добруцкий отметил, что планируется установить больше тематических фотозон, гирлянд, электричества, средств очистки снега и установка уборных.

Напомним, издание "Комментарии" сообщало, когда же Верховная Рада примет государственный бюджет на 2021 .



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