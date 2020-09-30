В Великобритании пятерых жако-сквернословов изолировали от посетителей парка дикой природы

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Дмитрий Симоненко
В британском
парке дикой природы в графстве Линкольншир, на востоке Англии, пятерых попугаев
— жако временно изолировали от посетителей, после того, как они начали ругаться.
Об этом пишет Independent.
Источник: vkdoc.ru
По словам
руководства парка, птиц привезли в середине августа. Для безопасности других
питомцев парка, пернатых отправили на карантин. Находясь в одном помещении,
птицы научили друг друга нецензурной лексике. Эта ругань птиц повеселила
сотрудников зоопарка, а попугает только раззадорила.
По истечению
карантина попугаев выставили на обозрение, те начали оскорблять визитеров.
И хотя посетителей
парка ситуация позабавила, руководство решило временно изолировать
сквернословов, чтобы те не научили плохому детей. Попугаев поместили в окружение
других птиц в надежде, что посторонние шумы окажут хорошее влияние на животных.
Позже их разделят по разным вольерам.
Ранее "Комментарии"
писали об интереснейших фактах о животных, которые навряд ли изучались в
школьном курсе.
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