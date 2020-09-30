В Великобритании пятерых жако-сквернословов изолировали от посетителей парка дикой природы

В британском парке дикой природы в графстве Линкольншир, на востоке Англии, пятерых попугаев — жако временно изолировали от посетителей, после того, как они начали ругаться. Об этом пишет Independent.

Источник: vkdoc.ru

По словам руководства парка, птиц привезли в середине августа. Для безопасности других питомцев парка, пернатых отправили на карантин. Находясь в одном помещении, птицы научили друг друга нецензурной лексике. Эта ругань птиц повеселила сотрудников зоопарка, а попугает только раззадорила.

"В течение последних 25 лет мы принимали попугаев, у которых иногда бывают проблемы с лексиконом, и мы действительно к этому привыкли. Это всегда смешно. Но по совпадению мы взяли пятерых за одну неделю, и так как все они были помещены в карантин, это означало, что комната была просто забита ругающимися птицами. А чем больше они ругаются, тем чаще вы смеетесь, и они снова начинают ругаться", — отметил директор зоопарка.

По истечению карантина попугаев выставили на обозрение, те начали оскорблять визитеров.

"Буквально через 20 минут нам сообщили, что они обругали клиента, а в адрес людей из следующей группы высказали всевозможные нецензурные выражения", — рассказали в администрации парка.

И хотя посетителей парка ситуация позабавила, руководство решило временно изолировать сквернословов, чтобы те не научили плохому детей. Попугаев поместили в окружение других птиц в надежде, что посторонние шумы окажут хорошее влияние на животных. Позже их разделят по разным вольерам.

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