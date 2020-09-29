Интереснейшие факты о животных, которые навряд ли изучались в школьном курсе (фото, видео)

Абсолютно все люди после года знают, как выглядит жираф либо собака. Но мало кто замысливался над тем, как выглядит процесс сбрасывания кожи змеей, либо знает, что солнце может причинить вред коже слона, и навряд ли кто-то задавал себе вопрос – а какие же родители крокодилы и есть ли у них вообще родительские чувства. Портал AdMe приоткрывает завесу тайн животных, о которых вы бы навряд ли узнали если бы не эта статья.

Источник: catsmob.com

Чем гусь щиплет траву и людей:

Гусь щиплет траву и не только, за счет того, что края клюва заостренные, с зубчиками. Кстати, в некоторых странах эту птицу используют на хлопковых плантациях для их прополки. Гуси выщипывают все сорняки между кустами, ведь они не переносят вкуса хлопчатника, зато с удовольствием едят остальную растительность. Специалисты определили: 25 гусей за некоторое время могут очистить от сорняков поле площадью до 10 Га.





Так выглядят глаза собаки, у которой гетерохромия, при вспышке камеры:

Гетерохромия – это особенность окраса глаз, кожи либо волос, которая появляется из-за недостатка или избытка меланина. У животных в большей степени возникает полная гетерохромия, при которой один глаз – голубой.





Змея сбрасывает свою кожу:

А вы знали, что рептилии тоже линяют. Это нужно для них из-за износа старого покрова, роста и очищения.





Папа-крокодил перевозит на спине детенышей через реку:

Папы-крокодилы тоже принимают участие в воспитании потомства. Вот один из них был заснят в Индии. Сам он достигает в длину более 4 метров, на спине у него насчитали около 100 малышей. Кстати, такой способ не совсем обычный, т.к. в качестве переноски потомства крокодилы используют пасть.





Феромоны у пчел и ос:

Эти насекомые наиболее активные пользователи этого вещества. Только в их случае феромоны не привлекают внимание, а наоборот вызывают агрессию у из сородичей на предмет распыления этих молекул.





Хобот у слона:

Эта часть тела у слона такая гибкая из-за 15 тыс мышц в нем. Он может взять хоботом как маленькую монетку, так и целое дерево.





Может ли слон обгореть на солнце?

На Земле все животные в той или иной степени подвергаются воздействию солнца. "Если задуматься, солнце — это довольно сильная нагрузка, которая налагается на животных; и это привело ко многим механизмам противодействия" — заявляет Карина Асеведо, молекулярный эпидемиолог из Автономного университета Керетаро, в Мексике.

Слоны и носороги, например, имеют достаточно толстые шкуры. Но, чтобы не получить солнечных ожогов, регулярно покрывают свои шкуры пылью и грязью, чтобы создать рудиментарный солнцезащитный слой.





Язык у жирафа черный:

Эта часть тела самого длинношейного животного в мире черная из-за повышенного содержания в эпителии меланина. Ведь жираф часто подставляет его солнцу, когда срывает листья с веток.





Волки, собаки и лисы общаются на различных диалектах

Ученые насчитали 21 вариант "диалекта" в зависимости от вида и подвида животных.

Бабушки касатки тоже любят своих внуков

Самки касаток, которые уже вошли в менопаузу, обучают внуков добывать пищу. А если бабушка касатка умерла, в течение 2 лет после ее смерти возрастает и риск смерти внуков-касаток.





Двойни и тройни у коровы

Домашний скот в основном приносит одного детеныша. Но иногда случается и многоплодная беременность. Она составляет от 2 до 4 процентов от общего поголовья.





Цветочные богомолы — это виды богомолов, которые имитируют цветы. Охотясь, они забираются на растение, и остаются неподвижными, пока насекомое-жертва не окажется в пределах досягаемости.





Яд лягушек-древолазов вырабатывается земноводными только из-за того, что те едят ядовитых муравьев.







А ядовитые выделения желтобрюхого тритона в 10 раз опаснее цианида.





А так выглядят малыши осьминога и попугая. Милота, правда?





Ранее "Комментарии" писали о том, что фотографы показали, как выглядят мангровые леса.













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