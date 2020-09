Уникальные снимки: фотографы показали, как выглядят мангровые леса

Снимок самки ягуара с детенышем в мексиканских мангровых лесах победил в конкурсе Mangrove Photography Awards-2020. Его автором стал известный фотограф Виктор Хьюго Луи Молина, который назвал эту фотографию Once Again Being a Mother. Об этом пишет издание segodnya.

Фотографы показали, как выглядят мангровые леса. Фото: bbc

Сам фотограф рассказал, что эта работа для него очень важна, потому что она детально показывает мангровые заросли и деревья в ночное время. К тому же, это уникальный снимок, сделать который действительно тяжело. Ему пришлось почти два года охотиться в этих зарослях, чтобы запечатлеть самку ягуара со своим детенышем.

"После двух лет неудачных попыток, размытых изображений, частичных снимков и потерянных камер, все-таки, удалось словить отличный момент с одним из ее детенышей", — поделился Виктор Хьюго Луи Молина.

Также на просторах интернета уже опубликована подборка фотографий, которые победили в этом конкурсе в пяти категориях.

Мангровые леса защищают планету от изменений климата: один акр мангровых зарослей способен поглотить почти такое же количество углекислого газа, что и один акр тропического леса Амазонки. Эти леса защищают берег от эрозии, потому что все чаще там наблюдаются сильные штормы.

