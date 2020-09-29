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Главная Новости Общество искусство и культура Уникальные снимки: фотографы показали, как выглядят мангровые леса
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Уникальные снимки: фотографы показали, как выглядят мангровые леса

Объявили победителей конкурса Mangrove Photography Awards-2020

29 сентября 2020, 16:52
Автор:

Любовь Блажко

Снимок самки ягуара с детенышем в мексиканских мангровых лесах победил в конкурсе Mangrove Photography Awards-2020. Его автором стал известный фотограф Виктор Хьюго Луи Молина, который назвал эту фотографию Once Again Being a Mother. Об этом пишет издание segodnya.

Уникальные снимки: фотографы показали, как выглядят мангровые леса

Фотографы показали, как выглядят мангровые леса. Фото: bbc

Сам фотограф рассказал, что эта работа для него очень важна, потому что она детально показывает мангровые заросли и деревья в ночное время. К тому же, это уникальный снимок, сделать который действительно тяжело. Ему пришлось почти два года охотиться в этих зарослях, чтобы запечатлеть самку ягуара со своим детенышем. 

"После двух лет неудачных попыток, размытых изображений, частичных снимков и потерянных камер, все-таки, удалось словить отличный момент с одним из ее детенышей", — поделился Виктор Хьюго Луи Молина. 

Также на просторах интернета уже опубликована подборка фотографий, которые победили в этом конкурсе в пяти категориях. 

Мангровые леса защищают планету от изменений климата: один акр мангровых зарослей способен поглотить почти такое же количество углекислого газа, что и один акр тропического леса Амазонки. Эти леса защищают берег от эрозии, потому что все чаще там наблюдаются сильные штормы. 

Ранее "Комментарии" писали, фотографы рассекретили, как на самом деле создают шедевральные снимки.


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