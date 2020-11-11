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Главная Новости Общество невероятно В Сумах кассир украла 273 тыс. грн для погашения кредита
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В Сумах кассир украла 273 тыс. грн для погашения кредита

Кассир перечисляла деньги на другие счета компаниям, которым должна большие суммы денег

сегодня, 12:35
Автор:

Татьяна Лозовенко

Женщина из Тростянецкого района в Сумах, которая работала кассиром в компании экспресс-доставки, украла у покупателей 273 тыс. грн для погашения кредитов. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

В Сумах кассир украла 273 тыс. грн для погашения кредита

Фото: ZIK

Следствие выяснило, что женщина имела доступ к наличным средствам клиентов перед отправкой получателю. Подозреваемая перечисляла деньги на другие счета компаниям, которым должна большие суммы денег, как сообщается в отчете. Женщину обвиняют в присвоении чужих денег и воровстве по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 209 КК.

Местные правоохранительные органы уже закончили проводить досудебное расследование. Делом занимается Тростянецкое отделение полиции Ахтырского ОП ГУ ЧП в Сумской области под процессуальным руководством Ахтырской местной прокуратуры.

Ранее "Комментарии" сообщали, что суд Гёта (Швеция) освободил двух украинцев, которых приговорили к пожизненному заключению за убийство 70-летнего гражданина Швеции в прошлом году. Оба подозреваемых находились в международном розыске. Один был задержан в Германии в августе, второй — в Польше.


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Источник: https://mvs.gov.ua/ua/news/36086_Na_Sumshchini_pravoohoronci_vikrili_kasira_u_privlasnenni_273_tisyach_griven.htm
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