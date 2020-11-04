Шведский суд освободил двух граждан Украины, осужденных пожизненно за убийство

Апелляционный суд Гёта сегодня, 4 ноября, освободил двух украинцев, которых приговорили к пожизненному заключению за убийство 70-летнего гражданина Швеции в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда.

Фото: Ярослав Л. и Александр Т. Skåne

Автомобиль Volvo XC 90 пожилого мужчины был угнан и позже найден с фальшивыми номерными знаками в 1 280 км от Маркарюда в северной провинции Вестерботтен. Тело погибшего обнаружили в городе Маркарюд в южной провинции Кроноберг.

В связи с розыском подозреваемых полиция опубликовала фото тогда 48-летнего Ярослава Л. и 47-летнего Александра Т. Оба подозреваемых находились в международном розыске. Один был задержан в Германии в августе, второй — в Польше в декабре 2019 года.

"Апелляционный суд пишет, что нет никаких свидетельских показаний или каких-либо технических доказательств, которые прямо связывают кого-либо из мужчин с угоном автомобиля или убийством Бертинссона", — отмечает . шведский журналист Мик Оландер

Решение Апелляционного суда означает, что они полностью оправданы.

Ранее "Комментарии" сообщали, что освобожденный Виталий Маркив заявил, что те, кто обвинил Украину, должны быть наказаны.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!