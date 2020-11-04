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Шведский суд освободил двух граждан Украины, осужденных пожизненно за убийство

Оба подозреваемых находились в международном розыске

сегодня, 18:35
Автор:

Татьяна Лозовенко

Апелляционный суд Гёта сегодня, 4 ноября, освободил двух украинцев, которых приговорили к пожизненному заключению за убийство 70-летнего гражданина Швеции в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда.

Шведский суд освободил двух граждан Украины, осужденных пожизненно за убийство

Фото: Ярослав Л. и Александр Т. Skåne

Автомобиль Volvo XC 90 пожилого мужчины был угнан и позже найден с фальшивыми номерными знаками в 1 280 км от Маркарюда в северной провинции Вестерботтен. Тело погибшего обнаружили в городе Маркарюд в южной провинции Кроноберг.  

В связи с розыском подозреваемых полиция опубликовала фото тогда 48-летнего Ярослава Л. и 47-летнего Александра Т. Оба подозреваемых находились в международном розыске. Один был задержан в Германии в августе, второй — в Польше в декабре 2019 года.

"Апелляционный суд пишет, что нет никаких свидетельских показаний или каких-либо технических доказательств, которые прямо связывают кого-либо из мужчин с угоном автомобиля или убийством Бертинссона", — отмечает шведский журналист Мик Оландер.

Решение Апелляционного суда означает, что они полностью оправданы.  

Ранее "Комментарии" сообщали, что освобожденный Виталий Маркив заявил, что те, кто обвинил Украину, должны быть наказаны.



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