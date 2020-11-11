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Главная Новости Общество невероятно В США женщина под видом секретного сотрудника ФБР требовала бесплатную еду в ресторанах
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В США женщина под видом секретного сотрудника ФБР требовала бесплатную еду в ресторанах

Лжеагента ФБР разоблачила полиция

сегодня, 10:27
Автор:

Сергей Медведев

На что только не идут аферисты, чтобы достичь своих не всегда праведных целей. Так, на днях отличилась жительница городка Рокмарт в американском штате Джорджия. Для того чтобы получить бесплатную еду, женщина представлялась агентом ФБР под прикрытием. 

В США женщина под видом секретного сотрудника ФБР требовала бесплатную еду в ресторанах

Аферу удалось провернуть несколько раз. Авторитет государственной организации позволял американке питаться в ресторанах города. В случае, если в подаче блюд ей отказывали, женщина переходила к угрозам.

Так, согласно информации правоохранителей, женщина угрожала арестом сотрудникам заведения, если ей не предоставят бесплатно сэндвичи с курятиной. В конце-концов работникам ресторана надоели угрозы и они вызвали полицейский наряд.

Правоохранители разоблачили лжеагента и женщину арестовали. Теперь псевдосотруднице ФБР грозит штраф. Впрочем, за свои проделки она может провести за решеткой до пяти лет.

Напомним, в Минюсте назвали ТОП-ловушки телефонных мошенников и правила безопасности. Чуть ли не каждый украинец пользуется телефоном, а значит, может стать жертвой телефонных мошенников. Существует ряд самых популярных баек от злоумышленников "на проводе".
 
 


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Источник: https://t.me/ofigenno/5476
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