В США женщина под видом секретного сотрудника ФБР требовала бесплатную еду в ресторанах

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Сергей Медведев
На что только не идут аферисты, чтобы достичь своих не всегда праведных целей. Так, на днях отличилась жительница городка Рокмарт в американском штате Джорджия. Для того чтобы получить бесплатную еду, женщина представлялась агентом ФБР под прикрытием.
Аферу удалось провернуть несколько раз. Авторитет государственной организации позволял американке питаться в ресторанах города. В случае, если в подаче блюд ей отказывали, женщина переходила к угрозам.
Так, согласно информации правоохранителей, женщина угрожала арестом сотрудникам заведения, если ей не предоставят бесплатно сэндвичи с курятиной. В конце-концов работникам ресторана надоели угрозы и они вызвали полицейский наряд.
Правоохранители разоблачили лжеагента и женщину арестовали. Теперь псевдосотруднице ФБР грозит штраф. Впрочем, за свои проделки она может провести за решеткой до пяти лет.
Напомним, в Минюсте назвали ТОП-ловушки телефонных мошенников и правила безопасности. Чуть ли не каждый украинец пользуется телефоном, а значит, может стать жертвой телефонных мошенников. Существует ряд самых популярных баек от злоумышленников "на проводе".
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