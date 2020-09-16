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Главная Новости Общество происшествия В Украине появилась новая мошенническая афера: как выманивают деньги
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В Украине появилась новая мошенническая афера: как выманивают деньги

Чтобы не стать добычей мошенников, нужно помнить о нескольких правилах безопасности

сегодня, 16:21
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине мошенники придумали новую схему: деньги выманивают с помощью псевдобанковского мобильного приложения. Об этом передает ТСН.

В Украине появилась новая мошенническая афера: как выманивают деньги

Так, в поле зрения мошенников попал Владимир Корниенко. Как он рассказал, ему поступил звонок якобы из банка, где он клиент. Сообщили, мол, что его данные попали в Сеть, а банковской карточкой пытаются воспользоваться. Псевдоработник банка предложил перевыпустить карту онлайн, потом установить мобильное приложение, чтобы подвязать карточку к телефону и отслеживать каждую операцию. Владимир подключился к приложению, нажав "подтвердить" – так у мошенников появился удаленный доступ ко всему, что было в телефоне мужчины. Спустя время Владимир решил еще раз позвонить в банк, спросив, где может получить оформленную карточку, но уже настоящие работники банка не поняли, о чем вообще идет речь.

Как оказалось, мошенники со счетов мужчины украли 116 тысяч гривен, значительная часть из которых – кредитные средства. Полиция приняла заявление потерпевшего от мошенничества, но возврата денег гарантировать не стала.

Эксперты советуют сразу же останавливать мошенников в подобных случаях. К примеру, сказать: "Спасибо, я сейчас сам перезвоню". После этого перезвонить по номеру банка на обратной стороне карточки и уточнить, действительно ли банк осуществлял звонок.

А вот к скачиванию приложений подходите с осторожностью. Банковские работники не должны просить вас сообщить персональные данные карточки.

Напомним, в Минюсте назвали ТОП-ловушки телефонных мошенников и правила безопасности.


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