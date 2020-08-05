ТОП-ловушки телефонных мошенников и правила безопасности

Чуть ли не каждый украинец пользуется телефоном, а значит, может стать жертвой телефонных мошенников. Существует ряд самых популярных баек от злоумышленников "на проводе". Об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Telegram.

Среди самых распространенных историй мошенников - чрезвычайная ситуация с близким человеком. Злоумышленники сообщают, мол, близкий родственник попал в беду, поэтому вы должны заплатить за решение этого вопроса.

Еще одна ловушка - поздравления с выигрышем. Это может быть и новый автомобиль, и денежное вознаграждение, однако злоумышленники ставят условие: например, оплатить налог на выигрыш.

Не менее часто мошенники звонят под видом сотрудников банка. Так они пытаются узнать реквизиты банковских карт, счетов и другую информацию, которую нельзя разглашать не только злоумышленникам, но и реальным работникам банка. Преступные деяния могут маскировать под такими предложениями: увеличение кредитного лимита, вымогательство вернуть банку долг по кредиту или подтверждение банковской операции, которую вы не проводили. Мошенники просто просят сделать звонок по телефону или отправить SMS-сообщение. Однако после этих действий с мобильного счета жертвы списываются средства.

Чтобы мошенники не поймали вас на крючок, помните о ряде правил. Во-первых, не выполняйте их требований: не отправляйте деньги, не выполняйте указания, не разглашайте любую информацию (даже если считаете ее незначительной). Во-вторых, тщательно проверяйте информацию, которую вам сообщают. В-третьих, не стоит перезванивать на неизвестные номера. Кроме того, советуют собирать доказательства: номера телефонов, скриншоты SMS-сообщений, записи телефонного разговора и другую информацию. И обязательно следует обратиться в полицию. Там напишите заявление о совершении в отношении вас преступления. Документ должны обязательно зарегистрировать и присвоить ему соответствующий номер.

Как сообщалось, в ГФС предупредили о новом мошенничестве.

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