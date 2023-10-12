В США поймали на видео бигфута: запись покорила интернет

Легенду о бигфуте или снежном человеке можно найти в разных уголках земного шара, в том числе в США, где сотни лет ходят истории о двухметровом человекообразном существе, обитающем в дикой природе. Недавно пара туристов, путешествовавших в штате Колорадо смогла запечатлеть на видео существо похожее на бигфута.

В США сняли на видео бигфута. Фото из открытых источников

Шеннон Паркер и ее муж Стэтсон ехали по популярному маршруту через Колорадо, когда заметили странное существо, двигавшееся на холме. Мужчина взял камеру и снял видео, которое впоследствии распространилось в социальных сетях. Видео с возможной фиксацией бигфута просмотрело уже более 5 млн человек.

Шеннон Паркер заявила, что такая возможность встречается только раз в жизни. Несмотря на заявления Паркер и видеодоказательства, мнения пользователей разделились относительно реальности бигфута.



Одни пользователи поверили в реальность существа и указывали на неестественные для человека движения бигфута, исключили возможность фиксации на камере медведя и заявили, что эта местность довольно безлюдна. Другие выразили скепсис говоря, что это кто-то просто шутит, и какой-нибудь мужчины одел костюм бигфута.

Легенда о бигфуте, саскавоче или снежном человеке присутствовала у коренных жителей США. В ней рассказывалось о большом человекообразном существе, покрытом полностью волосами, которое похищало детей и еду. Особую популярность истории о бигфуте получили в 1958 году. Тогда в штате Аризона были найдены огромные следы существа, нарекшего бигфутом, однако впоследствии оказалось, что их создал местный житель с помощью гипсовых слепков.

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