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В Сети набирают популярность трогательные видео, как взрослые спасают малышей от взрыва в Бейруте

Ролики стали вирусными спустя пару минут после того, как попали в Сеть, а распространяют их с подписью “Как работают родительские инстинкты"

5 августа 2020, 10:25 comments1006
Автор:

Елена Волкова
В Сети набирают популярность трогательные видео, как взрослые спасают малышей от взрыва в Бейруте

В Сети появились сотни видео того момента, когда в ливанском Бейруте прогремели смертельные взрывы. Но среди записей вирусными вмиг стали те, где заботливые родственники очень правильно и быстро реагируют на произошедшее, спасая маленьких детей. Реакцию взрослых на опасность малышей засняли камеры видеонаблюдения. 

На первом видео отец обнимает сына и очень оперативно прячет его под стол, опасаясь нового взрыва. На другом же тетя малышки, убираясь в доме, невзирая на летящие стекла, хватает играющую девочку и убегает подальше от окон. Отметим, что они находились в 12-ти километрах от эпицентра взрыва. 

Ролики стали вирусными спустя пару минут после того, как попали в Сеть. Распространяют их с подписью “Как работают родительские инстинкты".


Напомним, согласно последней информации, в столице Ливана Бейруте в результате вчерашних взрывов погибло более 80 человек и пострадало около 4000. Однако эта информация не является окончательной: по всей видимости, количество жертв будет расти. Сейчас спасатели ищут людей под завалами. Тем временем агентство Reuters опубликовало шокирующие фото с места событий, на которых виден масштаб разрушений. Очевидцы говорят, что в результате взрывов стекла вылетали за много километров от эпицентра, разрушены десятки домов, уничтожены тысячи автомобилей.


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