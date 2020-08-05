Окровавленные люди и тонны железа: как сейчас выглядит разрушенный взрывами Бейрут (ФОТО)

Согласно последней информации, в столице Ливана Бейруте в результате вчерашних взрывов погибло более 80 человек и пострадало около 4000. Однако эта информация не является окончательной: по всей видимости, количество жертв будет расти. Сейчас спасатели ищут людей под завалами. Тем временем агентство Reuters опубликовало шокирующие фото с места событий, на которых виден масштаб разрушений.

Очевидцы говорят, что в результате взрывов стекла вылетали за много километров от эпицентра, разрушены десятки домов, уничтожены тысячи автомобилей.

Напомним, что взрыв в порту Бейрута произошел во вторник, 4 августа.

Также мы писали, что мощный взрыв в ливанском порту мог прогреметь из-за сварочных работ, которые проводили рядом с местом хранения взрывоопасной аммиачной селитры. Всего на складе хранилось около 2700 тонн селитры, которая и могла сработать, как мощнейший детонатор. В этот момент сварщики якобы пытались заделать отверстия, чтобы внутрь помещения не смогли попасть злоумышленники. При этом журналисты ссылаются на данные силовиков.

Незадолго до появления этой версии глава службы безопасности Ливана утверждал, что взорвалась именно аммиачная селитра. А вот премьер-министр страны Хасан Диаб предположил, что это мог быть нитрат аммония, который хранился в бейрутском порту.

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