В РФ пациент почти 1000 раз попытался узнать, болен ли он коронавирусом

В Перми местный житель весь день пытался узнать результат теста на коронавирус, платно позвонив в поликлинику 771 раз. Интересно, что россиянин, обеспокоенный за свое здоровье, медикам так и не дозвонился, передает Meduza.

Тест на коронавирус житель Перми сдал 7 октября, а результаты должны были быть готовы 12-го. В этот день взволнованный пациент позвонил в поликлинику с помощью платного автодозвона 771 раз. Он говорит, что в течение семи часов трубку подняли лишь один раз, однако только для того, чтобы “подышать в нее и положить обратно”. Дозвониться мужчине удалось только на следующий день, однако его результат в больницу еще не пришел. В больнице же оправдались, что их пациент якобы звонил не по тому номеру. Хотя именно он и указан на сайте как горячая линия.

Напомним, более 4 тысяч украинцев смогут поучаствовать в испытании вакцины от коронавируса. Отбирать их будут среди добровольцев, а начать испытания хотят как можно быстрее. Об этом заявила в программе "Право на власть" руководитель Государственного экспертного центра Минздрава Татьяна Думенко.

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