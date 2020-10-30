В Китае родились детеныши у редчайшего золотого тигра (фото)

В китайской провинции Чжэцзян появилось на свет четверо детенышей редкого золотого тигра. Об этом пишет издание golos.

Золотой тигр. Фото: unsplash

Известно, что малыши родились 19 октября в зоопарке Taihu Lake Longemont Paradise. Эксперты рассказали, что они абсолютно здоровы и у них нет проблем со здоровьем. Руководители этого зоопарка уже успели поделиться снимками новорожденных младенцев с общественностью.

Сотрудники также добавили, что на данный момент тигрята находятся под круглосуточным присмотром, потому что их мама пока не умеет проявить всю заботу из-за "отсутствия материнского опыта".

Стоит отметить, что золотой тигр – это редчайший подвид бенгальского тигра, который смог появиться благодаря генетической мутации. Также известно, что в 2014 насчитывалось всего 30 животных данного вида, а это даже меньше, чем панд.





Ранее "Комментарии" писали о том, что в Италии родился необычный щенок — из-за окраса его назвали Фисташка. Он стал одним из четырёх из одного помета. Остальные его братья и сестры имеют обычный белый цвет. Как, впрочем, и их мать. А Фисташка — так назвали зеленого щенка — родился с шерстью зеленоватого оттенка из-за контакта с биливердином в утробе матери через плаценту. Биливердин – это зеленый желчный фермент, является промежуточным продуктом распада гемоглобина, который происходит в клетках системы макрофагов печени, костного мозга и селезёнки. При его распаде также высвобождается белок глобин и железо. Скорее всего, к 10-му дню жизни малыш уже не будет отличаться от сородичей. В природе окрас за счет этого вещества довольно часто встречается среди амфибий. Сине-зеленая окраска некоторых лягушек обеспечивается комплексами биливердина.



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