В Италии родился необычный щенок - из-за окраса его назвали Фисташка

В Италии родился необычный щенок ретривера. В результате особенностей протекания беременности его мамы, шерсть малыша приобрела зеленый цвет. Об этом сообщает REUTERS на своем YouTube-канале.

Известно, что щенок стал одним из четырёх из одного помета. Остальные его братья и сестры имеют обычный белый цвет. Как, впрочем, и их мать. А Фисташка — так назвали зеленого щенка — родился с шерстью зеленоватого оттенка из-за контакта с биливердином в утробе матери через плаценту. Биливердин – это зеленый желчный фермент, является промежуточным продуктом распада гемоглобина, который происходит в клетках системы макрофагов печени, костного мозга и селезёнки. При его распаде также высвобождается белок глобин и железо. Скорее всего, к 10-му дню жизни малыш уже не будет отличаться от сородичей. В природе окрас за счет этого вещества довольно часто встречается среди амфибий. Сине-зеленая окраска некоторых лягушек обеспечивается комплексами биливердина.





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