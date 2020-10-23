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Главная Новости Общество невероятно В Италии родился необычный щенок - из-за окраса его назвали Фисташка
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В Италии родился необычный щенок - из-за окраса его назвали Фисташка

Подобный случай произошел в 2012 году в Британии

сегодня, 20:48
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Италии родился необычный щенок ретривера. В результате особенностей протекания беременности его мамы, шерсть  малыша приобрела зеленый цвет. Об этом сообщает REUTERS на своем YouTube-канале.

В Италии родился необычный щенок - из-за окраса его назвали Фисташка

Известно, что щенок стал одним из четырёх из одного помета. Остальные его братья и сестры имеют обычный белый цвет. Как, впрочем, и их мать. А Фисташка — так назвали зеленого щенка — родился с шерстью зеленоватого оттенка из-за контакта с биливердином в утробе матери через плаценту. Биливердин – это зеленый желчный фермент, является промежуточным продуктом распада гемоглобина, который происходит в клетках системы макрофагов печени, костного мозга и селезёнки. При его распаде также высвобождается белок глобин и железо. Скорее всего, к 10-му дню жизни малыш уже не будет отличаться от сородичей. В природе окрас за счет этого вещества довольно часто встречается среди амфибий. Сине-зеленая окраска некоторых лягушек обеспечивается комплексами биливердина. 


Ранее "Комментарии" писали о том, что страус ушел к зебрам, сменив "ориентацию".



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