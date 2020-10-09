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Главная Новости Общество невероятно Страус ушел к зебрам - как животные меняют "ориентацию"
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Страус ушел к зебрам - как животные меняют "ориентацию"

Работники парка считают, что у страуса кризис идентичности - он просто хочет быть зеброй

сегодня, 21:22
Автор:

Дмитрий Симоненко

Страус по кличке Блю меняет свое место жительства, покидая британский сафари-парк Лонглит, размещенный в Уилтшире на юге Англии. Причина этому – он забыл свое происхождение. Об этом пишет The sun.

Страус ушел к зебрам - как животные меняют "ориентацию"

Фото из свободных источников

Дело в том, что вместо того, чтобы воспитывать потомство со "своей супругой" страусихой по имени Стейси, птица пошла во все тяжкие, отнеся свою персону к парнокопытным: птица все свое время проводит с зебрами, ест траву и даже размахивает хвостом, которого у него нет. Взаимодействие между разными видами фауны происходит спокойно по причине того, что у зебр плохое зрение, а страусы глуховаты и имеют слабое обоняние.

Из-за того, что семейная жизнь страуса не удалась, а страусиха Стейси жаждет создать семью и воспитать потомство, зебро-страуса Блю собираются перевезти в другой парк, а Стейси подобрать более ответственного мужа.

Ранее "Комментарии" писали о том, что попугаи зоопарке Британии жестко материли посетителей.


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