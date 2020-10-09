Страус ушел к зебрам - как животные меняют "ориентацию"

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Дмитрий Симоненко
Страус по кличке Блю меняет свое
место жительства, покидая британский сафари-парк Лонглит, размещенный в Уилтшире на юге Англии. Причина этому – он забыл свое
происхождение. Об этом пишет The sun.
Фото из свободных источников
Дело в том,
что вместо того, чтобы воспитывать потомство со "своей супругой" страусихой по
имени Стейси, птица пошла во все тяжкие, отнеся свою персону к парнокопытным:
птица все свое время проводит с зебрами, ест траву и даже размахивает хвостом,
которого у него нет. Взаимодействие между разными видами фауны происходит
спокойно по причине того, что у зебр плохое зрение, а страусы глуховаты и имеют
слабое обоняние.
Из-за того,
что семейная жизнь страуса не удалась, а страусиха Стейси жаждет создать семью
и воспитать потомство, зебро-страуса Блю собираются перевезти в другой парк, а
Стейси подобрать более ответственного мужа.
Ранее "Комментарии"
писали о том, что попугаи зоопарке Британии жестко материли посетителей.
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