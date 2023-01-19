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В Карпатах из-за аномального потепления проснулись голодные и агрессивные медведи (ФОТО)

Если туристы увидят на своем пути следы медведя, им лучше быстрее убегать

сегодня, 22:55
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Автор:

Лиля Воробьева

На территории украинских Карпат по причине аномально теплой погоды уже второй раз зафиксировали, как цветут первоцветы и типичные весенние растения. Январская плюсовая температура еще повлияла на жителей животного мира, проснулись бурые медведи.

В Карпатах из-за аномального потепления проснулись голодные и агрессивные медведи (ФОТО)

В Карпатах из-за аномального потепления проснулись медведи (фото из открытых источников)

Работники Национального природного парка "Верховинский" говорят, что их коллеги видели следы, которые оставили крупнейшие млекопитающие Карпат. Как правило, в такой период медведи находятся в зимней спячке, но в этом году животные проснулись.

Медведи сейчас голодны и агрессивны, потому что в зимнее время они не могут отыскать себе какой-то еды. Так же период аномального потепления не является для них комфортным. Страдают они и от осадков.

"Это не очень хорошо для медведя, потому что в зимний период очень трудно найти пищу. Резкое изменение температуры и осадков, так как все же это — зима, понятно принесет "бурому"  много неприятностей, кроме того, голодный зверь более агрессивен, поэтому если вы на прогулке по лесу встретили свежие следы медведя – старайтесь как можно быстрее оттуда уйти!", — предупреждают туристов работники "Верховинского".

В Карпатах из-за аномального потепления проснулись голодные и агрессивные медведи (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у лосей в Чернобыле светятся глаза . Лоси – это могущественные жители, которые с давних времен живут в Чернобыле. В публикации, обнародованной в социальных сетях, работники Чернобыльского заповедника на своей странице рассказывают, почему у этих животных светятся глаза. Оказывается, что у некоторых лесных обитателей, отличающихся активностью в ночное время (в основном, млекопитающих – лоси среди них), глаза светятся, потому что имеют особый слой позади сетчатки. Его название – "tapetum lucidum" (лат. tapetum – покрывало). Основная задача этого отражающего слоя в том, чтобы сделать большее количество света, воспринимающих фоторецепторы в глазах. Именно поэтому эти животные очень хорошо видят в темное время суток.



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