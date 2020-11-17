В канализации Афин нашли голову статуи Гермеса, которой более двух тысяч лет

Необычную находку обнаружили греческие рабочие, которые занимались обустройством канализации города Афины. Во время работ по прокладке канализационных сетей они наткнулись на мраморную голову древнегреческого бога Гермеса. Фрагмент нашли на глубине 1,3 м в центре Афин. Эксперты уже успели оценить бюст — по их мнению, возраст находки более 2 тыс. лет, она датируется 300 годом до н.э.

Сама находка хорошо сохранилась и является, своего рода уникальной. Дело в том, что обычно Гермеса изображали молодым, но в этой скульптуре его образ показывает зрелый возраст. Считается, что такое изображение присуще архаическому греческому искусству.

Автором скульптуры, по сообщению греческих властей, может быть известный скульптор Алькаменес. Ученые предполагают, что бюст был частью колонны, которые устанавливали на перекрестках и улицах. Такие колонны служили дорожными знаками.

Как сообщал портал "Комментарии", власти Египта выступили с официальным заявлением о крупной археологической находке. Так, согласно информации, ученые обнаружили около ста древних саркофагов с мумиями, а также позолоченные колонны и 40 статуй. Возраст находок оценивают в 2 тыс. 500 лет. Захоронение удалось обнаружить на глубине 12 метров в некрополе экс-столицы Египта Мемфисе.

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