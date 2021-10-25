В Индии подросток продал жену и купил себе смартфон

17-летний парень из Индии, который этим летом связал себя узами брака с 26-летней девушкой, продал ее другому мужчине, а вырученные средства потратил на обед и мобильный телефон.

В Индии парень продал свою жену (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Hindustantimes, молодой человек вместе с супругой отправились в самый большой штат страны — Раджастхан, где он должен был заниматься производством кирпичей. Но спустя несколько дней, он продал жену другому мужчине за 180 тысяч рупий (около 2400 долларов), а ее родственникам сказал, что возлюбленная его бросила. Родители не поверили юноше и обратились в полицию.

Оказалось, что молодой человек вырученные средства потратил на обед и мобильный телефон. Он сознался в содеянном во время допроса полиции. Теперь он предстанет перед судом по делам несовершеннолетних и отправится в исправительную колонию.

К слову, полиции удалось вернуть девушку родственникам, хотя это было и непросто, поскольку мужчина, купивший ее, отказывался ее отдавать.

Напомним, 27-летний жених из Индии Рамакан Патра отменил собственную свадьбу из-за того, что не увидел на столе любимого блюда — карри из баранины, которое он просил семью невесты для него приготовить. Он поспешно покинул деревню, а спустя несколько часов познакомился с другой женщиной, которая согласилась стать его женой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что женщина из США очень переживала, что ее дочь не выйдет замуж, поэтому заплатила парню, чтобы тот позвал ее под венец. Американка платила молодому человеку "зарплату", чтобы тот ухаживал за ее дочерью. Невеста, узнав об этом, сразу же отменила свадьбу.

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