logo
Русский Українська

BTC/USD

62722.53

ETH/USD

4133.68

LTC/USD

195.26

USD/UAH

26.60

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно В Индии подросток продал жену и купил себе смартфон
commentss НОВОСТИ Все новости

В Индии подросток продал жену и купил себе смартфон

17-летний юноша из Индии продал свою 26-летнюю жену другому, а за вырученные средства пообедал и купил себе смартфон

сегодня, 11:05
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

17-летний парень из Индии, который этим летом связал себя узами брака с 26-летней девушкой, продал ее другому мужчине, а вырученные средства потратил на обед и мобильный телефон. 

В Индии подросток продал жену и купил себе смартфон

В Индии парень продал свою жену (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Hindustantimes, молодой человек вместе с супругой отправились в самый большой штат страны — Раджастхан, где он должен был заниматься производством кирпичей. Но спустя несколько дней, он продал жену другому мужчине за 180 тысяч рупий (около 2400 долларов), а ее родственникам сказал, что возлюбленная его бросила. Родители не поверили юноше и обратились в полицию.

Оказалось, что молодой человек вырученные средства потратил на обед и мобильный телефон. Он сознался в содеянном во время допроса полиции. Теперь он предстанет перед судом по делам несовершеннолетних и отправится в исправительную колонию.

К слову, полиции удалось вернуть девушку родственникам, хотя это было и непросто, поскольку мужчина, купивший ее, отказывался ее отдавать.

Напомним, 27-летний жених из Индии Рамакан Патра отменил собственную свадьбу из-за того, что не увидел на столе любимого блюда — карри из баранины, которое он просил семью невесты для него приготовить. Он поспешно покинул деревню, а спустя несколько часов познакомился с другой женщиной, которая согласилась стать его женой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что женщина из США очень переживала, что ее дочь не выйдет замуж, поэтому заплатила парню, чтобы тот позвал ее под венец. Американка платила молодому человеку "зарплату", чтобы тот ухаживал за ее дочерью. Невеста, узнав об этом, сразу же отменила свадьбу.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.hindustantimes.com/india-news/odisha-teen-sold-wife-to-rajasthan-man-month-after-wedding-bought-a-smartphone-101634928402926.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!