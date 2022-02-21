logo

BTC/USD

37662.86

ETH/USD

2616.39

LTC/USD

108.23

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно В Индии мужчина женился 14 раз и жил за счет женщин
commentss НОВОСТИ Все новости

В Индии мужчина женился 14 раз и жил за счет женщин

Мужчина из Индии вступил в брак с 14 женщинами из разных штанов и жил за их счет: как удалось раскрыть обман

сегодня, 15:05
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

В индийском штате Одиша, расположенном на северо-востоке страны, произошел курьезный случай. Мужчина женился на 14 женщинах и жил за счет своих "жертв". Об этом сообщает издание Daily Mail.

В Индии мужчина женился 14 раз и жил за счет женщин

Мужчина женился на 14 женщинах и жил за их деньги (фото из открытых источников)

Известно, что 65-летний Рамеш Чандра Свейн впервые вступил в брак в 1979 году, но примерно с 2010 года он стал "охотиться" на одиноких женщин, представляясь им разными именами. Все жены мошенника жили в разных штанах, поэтому даже не подозревали о существовании друг друга. За годы своих похождений у мужчины от разных женщин родилось 5 детей.

Как сообщает полиция, которая уже арестовала мужчину, тот сразу после свадьбы на очередной жертвы, просил у нее денег и требовал переписать на нее имущество, а после того, как получал желаемое — исчезал.

Обман раскрылся благодаря одной из его женщин. Учительница, на которой аферист женился, заметила у него в телефоне сообщения от других женщин. Она с ними связалась и выяснила, что он принадлежит не только ей, но еще и 13 другим дамам. После этого шокированная индианка обратилась в полицию.

Неизвестно, сколько мошеннику удалось заработать денег на своих женах, но при аресте у него обнаружили 5 удостоверений личности. Мужчине грозит до 7 лет тюремного заключения.

Напомним, что 27-летний жених из Индии Рамакан Патра отменил собственную свадьбу из-за того, что семья будущей супруги не приготовила для него любимое блюдо.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что причин для того, чтобы расторгнуть брак, есть множество. Однако мужчина из индийского штата Уттар-Прадеш никак не ожидал, что останется без невесты из-за того, что не знает таблицы умножения.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10518449/Indian-conman-arrested-marrying-FOURTEEN-paid-women-43-years.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!