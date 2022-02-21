В Индии мужчина женился 14 раз и жил за счет женщин

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Светлана Шкурупий
В
индийском штате Одиша, расположенном на северо-востоке страны, произошел курьезный
случай. Мужчина женился на 14 женщинах и жил за счет своих "жертв".
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Мужчина женился на 14 женщинах и жил за их деньги (фото из открытых источников)
Известно,
что 65-летний Рамеш Чандра Свейн впервые вступил в брак в 1979 году, но
примерно с 2010 года он стал "охотиться" на одиноких женщин,
представляясь им разными именами. Все жены мошенника жили в разных штанах,
поэтому даже не подозревали о существовании друг друга. За годы своих
похождений у мужчины от разных женщин родилось 5 детей.
Как
сообщает полиция, которая уже арестовала мужчину, тот сразу после свадьбы на
очередной жертвы, просил у нее денег и требовал переписать на нее имущество, а
после того, как получал желаемое — исчезал.
Обман
раскрылся благодаря одной из его женщин. Учительница, на которой аферист
женился, заметила у него в телефоне сообщения от других женщин. Она с ними
связалась и выяснила, что он принадлежит не только ей, но еще и 13 другим
дамам. После этого шокированная индианка обратилась в полицию.
Неизвестно,
сколько мошеннику удалось заработать денег на своих женах, но при аресте у него
обнаружили 5 удостоверений личности. Мужчине грозит до 7 лет тюремного
заключения.
Напомним,
что 27-летний жених из Индии Рамакан Патра отменил собственную свадьбу из-за того, что семья будущей супруги не приготовила для него любимое блюдо.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что причин для того, чтобы расторгнуть
брак, есть множество. Однако мужчина из индийского штата Уттар-Прадеш никак не
ожидал, что останется без невесты из-за того, что не знает таблицы умножения.
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