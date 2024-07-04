В Европе появятся "порнопаспорта": что это такое

В Испании вводится новая система, которая поможет контролировать доступ к порнографическим сайтам в интернете. Эта система, получившая название "Цифровой кошелек Beta", предназначена для того, чтобы не допустить просмотр порносодержимого несовершеннолетними.

Испания вводит "порнопаспорта"

Суть системы проста: каждый пользователь, желающий получить доступ к порнографическим ресурсам, должен будет воспользоваться приложением, которое подтвердит его возраст. После верификации пользователь получает 30 порнокредитов, которые можно потратить на просмотр фильмов. Кредиты обновляются каждый месяц.

Особенность "Цифрового кошелька" в том, что он полностью защищает личные данные пользователей: их активность в интернете не отслеживается. Это дает возможность смотреть видео анонимно.

Важно отметить, что использование системы не будет обязательным для сайтов, предоставляющих эротический контент. Они могут принять решение использовать "Цифровой кошелек" или другие методы верификации возраста.

Представитель испанского правительства Хосе Луис Эскрива подчеркнул важность этого шага.

"Мы действуем заранее. И мы призываем платформы сделать то же самое. Ставки высоки", — сказал Хосе Луис

Эта система будет запущена по всей Испании до конца лета, и ожидается, что она окажет значительное влияние на то, как взрослый контент доступен в интернете, особенно для молодежи.

Напомним “Комментарии” писали, что соцсеть X, ранее известная как Twitter, недавно обновила свои правила публикации контента, разрешив размещение материалов для взрослых под четкими условиями. Соответствующий раздел уже появился на Порнохабе. Он включает более 3000 видео и продолжает расти, причем самое популярное из них привлекло внимание более 9.8 миллионов пользователей.