Порнохаб и X: Новый раздел собирает миллионы просмотров

Соцсеть X, ранее известная как Twitter, недавно обновила свои правила публикации контента, разрешив размещение материалов для взрослых под четкими условиями. Соответствующий раздел уже появился на Порнохабе. Он включает более 3000 видео и продолжает расти, причем самое популярное из них привлекло внимание более 9.8 миллионов пользователей.

Новый раздел для взрослых на Порнохабе: рекорды по просмотрам видео X

Новые правила позволяют пользователям публиковать контент для взрослых, созданный по соглашению сторон. Такие материалы должны быть ясно обозначены соответствующими тегами, что позволит пользователям, желающим избежать такого контента, настроить фильтры поиска.

Соцсеть X подчеркивает, что важно уважать права взрослых пользователей на создание и взаимодействие с контентом, который отражает их личные убеждения и опыт. По словам представителей компании, "сексуальное самовыражение может быть законной формой художественного самовыражения". В то же время, платформа приняла меры для ограничения доступа к подобному контенту для несовершеннолетних и тех взрослых, кто выбрал не видеть его.

На Порнохабе новый раздел посвящен видео с тегом X, что позволяет пользователям легко находить контент со всего мира.

Правила X касательно насильственного контента остаются строгими: запрещено публиковать материалы, которые изображают сексуальное насилие или чрезмерно кровавые сцены. Платформа продолжает активно бороться с распространением контента, который угрожает безопасности или пропагандирует насилие.

Но пока некоторые эксперты воспринимают это как шаг к более открытому и инклюзивному интернет-пространству, другие выражают озабоченность по поводу потенциальных рисков и вызовов, связанных с модерацией такого контента и защитой пользователей от нежелательного воздействия.

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