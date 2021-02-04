В Британии нашли письмо из прошлого века, в котором ребенок предсказал будущее (ФОТО)

Житель Великобритании обнаружил в старой мебели, которую он ремонтировал для клиента, старинное письмо. Прочитав его, он был шокирован тем, насколько точно в нём предсказано будущее. Об этом сообщает издание Mirror.

В Британии нашли письмо с предсказанием будущего - фото: из открытых источников

Так, по информации источника, письмо датировано 23 февраля 1969 года. Его написала 11-летняя девочка, и описала в нём, каким она видим мир в 1980 году. Ей удалось совершенно точно предсказать огромный сдвиг в технологиях. Хоть произошел он и немного позже, чем она представляла.

Ребенок написал, что вскоре телефон будет выглядеть иначе. Он станет немного похожим на телевизор, и в нём можно будет видеть своего собеседника в реальном времени. Также девочка описала и телевизоры из будущего. В её фантазиях они выглядели намного больше, чем в то время, и с большими экранами. А переключать каналы можно будет не вставая с кресла, так как они были бы встроены в подлокотник. Кроме того, девочка описала в письме, что вскоре двери в домах будут открываться сами по себе. Человеку нужно будет лишь нажать на кнопку для этого.





Однако одно из предсказаний ребенка всё же не сбылось. Девочке виделось, что в будущем вся еда исчезнет, а человек сможет утолить голод с помощью одной жвачки, которая полностью заменила бы пищу. И после этого не нужно было бы мыть посуду.

Мужчина, нашедший это письмо, вместе со своей супругой решили обнародовать его, чтобы попытаться найти того самого автора, предсказавшего будущее. На сегодняшний день женщине должно быть 62 года.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что женщина родила собственную сестру, а также рассказали подробности невероятной истории. Также сайт информировал о том, что в Египте нашли мумию с золотым языком.





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