Украинский спасатель установил мировой рекорд в США (ФОТО)

В Соединенных Штатах Америки украинский пожарный установил мировой рекорд на Чемпионате мира спасателей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Украинский спасатель на соревнованиях в США. Фото: ГСЧС Украины

На соревнованиях World Firefighter Challenge Championship 2024 спасатель из украинской команды вместе с коллегой из Флориды поразили всех, установив мировой рекорд.

Александр Баран в тандеме из Маккензи Бриггс во время квалификации пробежали дистанцию с впечатляющим временем 1:09.91 в категории мужского тандема 40-44 года.

Этот результат демонстрирует высокий уровень подготовки, мастерства и командной работы спасателей, отмечают в ГСЧС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

17 октября оккупанты нанесли повторный удар по спасателям и медикам на Сумщине

Враг атаковал FPV дронами Зноб-Новгородскую громаду Сумской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской ОВА.

В результате обстрела произошел пожар в квартирах жильцов двухэтажного дома, также загорелся легковой автомобиль. Во время оказания помощи людям спасателями и медиками, россияне совершили повторные удары, направив FPV-дроны на авто экстренных служб: скорый и пожарный автомобиль. Техника пострадала, но, несмотря ни на что, людей удалось спасти.

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Покровская громада все больше засоряется взрывоопасными устройствами. Из-за опасной составляющей отработать большой объем выявленных ВОП невозможно. Выезд специалистов ГСЧС запрещен, отмечают в ГВА.

"Просим местных жителей и гостей общества быть внимательными и осторожными. Угроза для жизни и здоровья ежедневно растет. Оставаться в громаде крайне опасно! Эвакуируйтесь!". – подчеркивают местные власти.