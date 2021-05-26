Украинец вживил себе под кожу восемь чипов: зачем (ВИДЕО)

Тема чипирования людей давно обосновалась между отличным поводом для шуток и устрашением тех, кто верит в скорый конец света. Однако, как оказалось, в Украине действительно есть люди, живущие с чипами под кожей. По информации Telegram-канала "PavlovskyNews", 26 мая украинец Павло Клец вживил себе очередной, восьмой по счету, чип, таким образом став национальным рекордсменом.



Павел Клец вживил себе под кожу восемь чипов. Фото из открытых источников

Как рассказал сам Клец, наличие чипов помогает ему выполнять банальные вещи, прочно вошедшие в наш быт, без использование дополнительных предметов. Так, рекордсмен не использует ключи для заведения автомобиля и обходится без специального брелка при входе в подъезд.

На пресс-конференции, где в присутствии журналистов фиксировался беспрецедентный для Украины рекорд, Павел Клец продемонстрировал реальную работу своих чипов. Так, перед камерами мужчина рассчитался через банковский терминал, лишь поднеся к нему руку.

Интересно, что вживляемые чипы Клец программирует на определенное действие уже после того, как технология "приживется". Что именно будет выполнять вживленный последним чип, рекордсмен еще не знает. При этом Павел Клец заметил, что остальные семь имеют свои конкретные функции, и отказываться от их использования он пока не планирует.

"Установка" чипа происходит с помощью шприца, который создан специально для подобных операций. Технология предполагает размещение крохотного титанового крепления под самой кожей, на котором и находится сам чип.

По словам Клеца, эти чипы настолько маленькие, что их игнорируют даже металлодетекторы. К тому же, если будет необходимо, их вполне легко достать. Также рекордсмен сказал, что после вживления кожа заживает весьма быстро — как при случайном неглубоком бытовом порезе.

Отметим, что Павел Клец известен не только тем, что отныне имеет титул самого чипированного человека в Украине. Наш соотечественник также славится своей любовью к экстремальным видам спорта, был участником нескольких программ на центральных ТБ-каналах, в т.ч. "Мир наизнанку". В эфире шоу Дмитрия Комарова Клец исполнил один из сложных трюков, связанных с воздушным шаром.

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