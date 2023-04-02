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Ученые зафиксировали рыбу-улитку на рекордной глубине

Исследователи смогли обнаружить рыбу-улитку на рекордной глубине.

сегодня, 12:45
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Автор:

Slava Kot

Вблизи Японии ученые смогли получить видеоматериалы на которых изображена рыба-улитка на поразительной глубине – 8336 м. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.

Ученые зафиксировали рыбу-улитку на рекордной глубине

Рыба-улитка. Фото из открытых источников

Ученые отправили технику для съемки видео в желоб Идзу-Огасавара с максимальной глубиной 9780 м. Во время съемки автономный аппарат смог снять рыб на глубине 8336 м, что стало новым рекордом. Исследователи смогли определить родовую принадлежность найденного вида – это рыбы-улитки (Pseudoliparis)


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Один из ученых миссии утверждает, что это предел пребывания рыб, и ниже чем отметка 8336 м найти рыб будет маловероятным.

"Если этот рекорд будет побит, это будет потенциально всего на несколько метров", — сказал BBC News профессор Алан Джеймисон.

Предыдущий рекорд глубины обитания рыбы зафиксировали вблизи Марианской впадины, расположенной в Тихом океане. Тогда самая глубокая фиксация рыбы произошла на глубине 8178, то есть на 158 метров меньше, чем нынешний рекорд. Исследователь объясняет, что обнаружены рыбы на большей глубине, чем в Марианской впадине можно объяснить более теплыми водами в желобе Идзу-Огасавара.

Рыбы улитки приспособлены к нахождению в таких сложных условиях. Их тело способно выдерживать экстремальное давление, которое на глубине 8 км в 800 раз превышает тот чем на поверхности океана. Также у рыбы отсутствует плавательный пузырь, а тело имеет желеобразную форму.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ученые создали из мяса мамонта гигантскую фрикадельку.

Также "Комментарии" писали о трагическом случае в США: ребенка нашли в пасти крокодила.



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Источник: https://www.bbc.com/news/science-environment-65148876
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