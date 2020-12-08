Ученые обнаружили новые факты об Эвересте

Гора Эверест "выросла" почти на метр до новой высоты. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает ВВС. Фото из открытых источников

Так, самая высокая гора в мире Эверест оказалась на 0,86 м выше, чем было официально рассчитано ранее. Новая высота составляет 8848,86 м. До сих пор исследователи расходились во мнениях, добавлять ли к показателю снежную шапку.

Эверест стоит на границе между Китаем и Непалом, и альпинисты поднимаются на него с обеих сторон. Предыдущие официальные измерения Китая показали 8 844,43 м, то есть на четыре метра ниже, чем заявили в Непале. Наконец-то геодезисты из обеих стран согласовали новую высоту.

Разница в высотах получалась из-за того, что Китай предлагал измерять Эверест по высоте скалы, в то время как власти Непала утверждали, что снег на вершине также нужно включить в показатель.

Отмечается, что некоторые геологи предположили, что сильное землетрясение в 2015 году могло повлиять на высоту Эвереста. Землетрясение магнитудой 7,8 унесло жизни около 9000 человек в Непале и вызвало лавину, которая засыпала часть базового лагеря на горе. По меньшей мере 18 альпинистов погибли. Геологи предполагают, что землетрясение могло уменьшить высоту снежной шапки Эвереста.

Добавим, что некоторые другие гималайские вершины, такие как Лангтанг Гимал, после землетрясения уменьшились в высоте примерно на метр.

Другие ученые утверждают, что гора Эверест, как и другие пики Гималаев, могла со временем расти из-за движущихся тектонических плит, на которых она расположена. Но эксперты говорят, что сильные землетрясения могут обратить этот процесс вспять.

Как ранее сообщалось, опубликованы фото самого большего айсберга в мире. Опасность в том, что он все еще движется и оставляет на своем пути крупные обломки льда.

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