Ученые нашли карликовых опоссумов, которые выжили во время лесных пожаров в Австралии (фото)

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Кириєнко Анна
Исследователи из организации охраны дикой природы Kangaroo Island Land for Wildlife впервые за долгое время увидели карликовых опоссумов, проживающих в Австралии на острове Кенгуру. Ученые предполагали, что этот вид исчез из-за летних лесных пожаров, ведь пламя уничтожило большую часть их ареала обитания.
Карликовый опоссум. Фото: Kangaroo Island Land for Wildlife
Хорошую новость о том, что карликовые опоссумы живы, опубликовали члены природоохранной организации на официальной странице в Фейсбуке.
Сейчас защитники природы проводят исследования острова и его фауны. Ведь огонь заполонил почти 440 500 гектаров территории Кенгуру. Часть животных могли погибнуть во время пожаров, часть после них, ведь зверям негде было жить.
Карликовые опоссумы — крошечные животные, одни из самых маленьких в своем роде. В среднем их вес составляет не более десяти граммов. Именно из-за этой особенности зверей трудно исследовать.
Эколог Пэт Ходженс подчеркнул, что опоссумам нужно предоставить дополнительную защиту, чтобы сохранить вид. Главными врагами и угрозой для маленьких животных стали кошки.
Напомним, что ученые сообщили, что в результате пожаров в Австралии погибли около трех миллиардов животных. Эту ситуацию назвали одной из "худших катастроф для дикой природы в современной истории".
Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что более 500 видов животных начали вымирать в 100 раз быстрее обычного из-за влияния человечества.
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