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Главная Новости Общество невероятно Ученые нашли карликовых опоссумов, которые выжили во время лесных пожаров в Австралии (фото)
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Ученые нашли карликовых опоссумов, которые выжили во время лесных пожаров в Австралии (фото)

Карликовые опоссумы одни из самых маленьких представителей своего рода

сегодня, 05:30
Автор:

Кириєнко Анна

Исследователи из организации охраны дикой природы Kangaroo Island Land for Wildlife впервые за долгое время увидели карликовых опоссумов, проживающих в Австралии на острове Кенгуру. Ученые предполагали, что этот вид исчез из-за летних лесных пожаров, ведь пламя уничтожило большую часть их ареала обитания.

Ученые нашли карликовых опоссумов, которые выжили во время лесных пожаров в Австралии (фото)

Карликовый опоссум. Фото: Kangaroo Island Land for Wildlife

Хорошую новость о том, что карликовые опоссумы живы, опубликовали члены природоохранной организации на официальной странице в Фейсбуке.

Сейчас защитники природы проводят исследования острова и его фауны. Ведь огонь заполонил почти 440 500 гектаров территории Кенгуру. Часть животных могли погибнуть во время пожаров, часть после них, ведь зверям негде было жить.

Карликовые опоссумы — крошечные животные, одни из самых маленьких в своем роде. В среднем их вес составляет не более десяти граммов. Именно из-за этой особенности зверей трудно исследовать.

Эколог Пэт Ходженс подчеркнул, что опоссумам нужно предоставить дополнительную защиту, чтобы сохранить вид. Главными врагами и угрозой для маленьких животных стали кошки.

"Мы обязаны сделать для этих видов все возможное, чтобы защитить и обеспечить их существование для будущих поколений", — в заключении сказал защитник природы.

Напомним, что ученые сообщили, что в результате пожаров в Австралии погибли около трех миллиардов животных. Эту ситуацию назвали одной из "худших катастроф для дикой природы в современной истории".

Ученые нашли карликовых опоссумов, которые выжили во время лесных пожаров в Австралии (фото) - фото 2
Ученые нашли карликовых опоссумов, которые выжили во время лесных пожаров в Австралии (фото) - фото 3
Ученые нашли карликовых опоссумов, которые выжили во время лесных пожаров в Австралии (фото) - фото 4

Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что более 500 видов животных начали вымирать в 100 раз быстрее обычного из-за влияния человечества.

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Источник: https://www.facebook.com/KILandforWildlife/posts/1102384600214316
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