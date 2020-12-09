Ученые нашли карликовых опоссумов, которые выжили во время лесных пожаров в Австралии (фото)

Исследователи из организации охраны дикой природы Kangaroo Island Land for Wildlife впервые за долгое время увидели карликовых опоссумов, проживающих в Австралии на острове Кенгуру. Ученые предполагали, что этот вид исчез из-за летних лесных пожаров, ведь пламя уничтожило большую часть их ареала обитания.

Карликовый опоссум. Фото: Kangaroo Island Land for Wildlife

Хорошую новость о том, что карликовые опоссумы живы, опубликовали члены природоохранной организации на официальной странице в Фейсбуке.

Сейчас защитники природы проводят исследования острова и его фауны. Ведь огонь заполонил почти 440 500 гектаров территории Кенгуру. Часть животных могли погибнуть во время пожаров, часть после них, ведь зверям негде было жить.

Карликовые опоссумы — крошечные животные, одни из самых маленьких в своем роде. В среднем их вес составляет не более десяти граммов. Именно из-за этой особенности зверей трудно исследовать.

Эколог Пэт Ходженс подчеркнул, что опоссумам нужно предоставить дополнительную защиту, чтобы сохранить вид. Главными врагами и угрозой для маленьких животных стали кошки.

"Мы обязаны сделать для этих видов все возможное, чтобы защитить и обеспечить их существование для будущих поколений", — в заключении сказал защитник природы.