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У лосей в Чернобыле светятся глаза: исследователи назвали причину (ФОТО)

Лось - животное, активное по ночам

сегодня, 22:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Лоси – это могущественные жители, которые с давних времен живут в Чернобыле. В публикации, обнародованной в социальных сетях, работники Чернобыльского заповедника на своей странице рассказывают, почему у этих животных светятся глаза.

У лосей в Чернобыле светятся глаза: исследователи назвали причину (ФОТО)

Лоси в Чернобыле (фото из открытых источников)

Оказывается, что у некоторых лесных обитателей, отличающихся активностью в ночное время (в основном, млекопитающих – лоси среди них), глаза светятся, потому что имеют особый слой позади сетчатки. Его название – "tapetum lucidum" (лат. tapetum – покрывало).

Основная задача этого отражающего слоя в том, чтобы сделать большее количество света, воспринимающих фоторецепторы в глазах. Именно поэтому эти животные очень хорошо видят в темное время суток.

Лосям такое "ночное видение" особенно нужно летом, когда днем животным донимает жара и комары, при этом ночью можно спокойно поесть.

У лосей в Чернобыле светятся глаза: исследователи назвали причину (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Чернобыле снимали ужастик с иностранными актерами. В столице прошли съемки хоррор-фильма под названием "The Chernobyl Fallout". В фильме снималась Ксения Мишина и несколько актеров-иностранцев. Режиссер фильма – Василий Москаленко. В основе сюжета о паранормальных явлениях — поиск одного из пропавших мужчин. В Украину приезжает иностранка и разыскивает здесь своего брата-ученого, пропавшего в Чернобыльской зоне. Фильм снимается на английском языке. Режиссер говорит, что в основе фильма лежит как раз проблема последствий Чернобыльской катастрофы. Киноленту должны снять в течение года и зрители увидят ее уже осенью 2022 года. Сценарий фильма также корректировал голливудский сценарист Майк Макки. Над фильмом работает бутиковая кинокомпания Hollywood Ukraine. Частично известно об актерском составе фильма — актриса из Великобритании Хлоя Луиза Буэнс, актер Роб Фельдман, Олег Драч, Кира Подольска и Ксения Мишина и сам Василий Москаленко.



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Источник: https://www.facebook.com/zapovidnyk2018
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