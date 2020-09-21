Тринадцать захватывающих фактов о Древнем Риме, в которые сложно поверить

Несмотря на огромное количество фильмов и книг о Древнем Риме, есть об этом государстве несколько интересных фактов, которые мало кому известны, передает издание dialogueparty.

Факты о Древнем Риме, о которых вы могли не знать. Фото: unsplash

У римского народа был такой праздник, который назывался "сатурналии". Суть его заключалась в том, что рабовладельцы менялись местами со своими слугами – рабам готовили пышный стол и принимали их как гостей.

Исследования говорят о том, что населения в Древнем Риме было в 6 раз больше, нежели сейчас в Нью-Йорке. В его самые лучшие времена в нем проживало около 57 миллионов человек.

Жители поклонялись и молились различным богам – бог туалета, богиня канализации. Люди искренне верили в то, что высшие силы приходили в эти места.

Гай Калигула, который бил известным римским императором, прославился своими неоднозначными поступками. Например, он удостоил собственного коня звания сенатора.

Римляне очень ценили соль – богиню здоровья звали Салюс. Этот продукт тогда считался не только приправой, но и мощным антисептиком.

Цинциннат, который был диктатором Римской республики и спас ее от кризиса, решил что этот род занятий слишком скучный и начал заниматься фермерством.

В Древнем Риме человека, который убил собственного отца, сильно били палками, а потом зашивали в одном мешке с петухом, собакой и гадюкой. Такой смерти даже врагу страшно пожелать.

Жители ели рыбу, которая называлась сарпа – она была для них своеобразным наркотиком, от которого у людей появлялись галлюцинации.

Император Нерон прославился тем, что убил своих жен и собственную мать. Но и это еще не все: он женился на человеке, которого перед этим сам же наказал кастрировать.





В те времена горбинка на носу говорила о большой силе и уверенности человека. И все потому, что воины, которые возвращались с поля битвы, приходили с переломанными носами.

В Древнем Риме самоубийство считалось преступлением, потому что это вредило экономике государства.

А через некоторое время самоубийц, которым не удалось прервать жизнь с первого раза, ожидала смертная казнь.

Римские императоры время от времени пили отраву. Делалось это для того, чтобы укрепить свой иммунитет, потому что они все время ожидали от кого-то злой мести.

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