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Главная Новости Общество невероятно Победитель полетит в космос: в США запускают новое реалити
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Победитель полетит в космос: в США запускают новое реалити

Организаторы будут отбирать для него людей, которые работают в совершенно разных отраслях

сегодня, 14:20
Автор:

Любовь Блажко

Самый обычный человек, если выиграет, сможет полететь в космос вместе со специально обученным человеком. Захватывающее шоу будет называться "Космический герой, его создателем стала компания Space Hero. Принять в нем участие смогут все желающие люди, но только американцы, передает издание lux.

Победитель полетит в космос: в США запускают новое реалити

Американцы запускают новое шоу. Фото: unsplash

Победитель сможет полететь в космос – это главный приз. Но прежде чем стать участником, претенденты должны пройти не одну проверку, и не один тест на эмоциональную и физическую выносливость – эти качества являются ключевыми для космонавтов. Авторы этого шоу планируют показать прямую трансляцию последнего выпуска, чтобы каждый желающий зритель смог наблюдать за этим и отдать свой голос за понравившегося претендента. Это поможет не ошибиться и сделать правильный выбор, уверены создатели.

Когда же победитель будет объявлен, то он сможет на 10 дней отправиться в космическое путешествие. Более того, зрители смогут наблюдать за всем этим, а также за его возвращением за Землю. Но этому грандиозному событию суждено случиться не раньше, чем в 2023 году. 

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