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Главная Новости Общество невероятно На высоте 70 метров: в Лондоне появился экстремальный отель под открытым небом (видео)
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На высоте 70 метров: в Лондоне появился экстремальный отель под открытым небом (видео)

Человек сможет переночевать в воздухе

сегодня, 18:01
Автор:

Любовь Блажко

В столице Великобритании начал работать самый экстремальный в мире отель, гости которого будут ночевать на высоте 70 метров и под открытым небом. Об этом пишет издание 112.

На высоте 70 метров: в Лондоне появился экстремальный отель под открытым небом (видео)

На высоте 70 метров: в Лондоне появился экстремальный отель под открытым небом (видео). Фото: unsplash.

Автором такой неординарной идеи стала компания Jeep, которая разместила на своей официальной странице соответствующее видео о запуске работы отеля. В описании к видео сообщается, что, на данный момент, это самая экстремальная точка отдыха, которая существует. Номер нового отеля выглядит следующим образом: висячая палатка подвешивается в воздухе на 250 футов над "O2" в Лондоне.

Если перевести 250 футов в метры, то получится около 76,2 м. Кровать или, точнее сказать, спальное место прикрепляется к специальной опоре на крыше здания. И получается, что посетители отеля ночуют в воздухе и под открытым небом. Один из самых больших плюсов такого экстрима – это, конечно же, красивый вид на Лондон. 



Ранее мы сообщали, американец поднялся на высоту 7 километров на охапке воздушных шаров (видео). Когда Блейн поднялся на высоту 7 километров 300 метров, то прыгнул с парашютом и успешно приземлился. 9-летняя дочь экстремала все это время говорила с отцом по телефону, а по его возвращению сказала, что это было прекрасно.



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