Американец поднялся на высоту 7 километров на охапке воздушных шаров (видео)

В США 47-летний иллюзионист Дэвид Блейн пролетел над пустыней Аризоны с помощью охапки воздушных шаров. Экстремал взлетел над Землей на высоту 7,3 километра и транслировал трюк на своем YouTube-канал, сообщает USA Today.

Блейн назвал этот трюк “Вознесением”: говорит, что вдохновила его на этот шаг дочь, а готовился он при помощи каскадеров и экспертов по полетам более 10 лет. Оказывается, фокусник около 500 раз прыгнул с парашютом и даже прошел тренировки по дыханию при низком уровне кислорода.

Иллюзионист признается, что в момент, когда 52 воздушных шара поднимали его в небо, он очень нервничал, так как не мог контролировать процесс. Когда Блейн поднялся на высоту 7 километров 300 метров, то прыгнул с парашютом и успешно приземлился. 9-летняя дочь экстремала все это время говорила с отцом по телефону, а по его возвращению сказала, что это было прекрасно.

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