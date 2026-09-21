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Только через мой труп: зачем женщина оставила рецепт на собственном надгробии

Забавная семейная шутка после смерти женщины превратилась в необычный памятник

21 сентября 2026, 13:01
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Сергій Кречмаровський

Необычная история произошла в канадской провинции Новая Шотландия. Дебби Макнатт, учительница начальной школы, жена и мать, при жизни часто шутила, что поделится своим рецептом чайных булочек только через свой труп. После ее смерти семья решила буквально выполнить эту шутку.

Только через мой труп: зачем женщина оставила рецепт на собственном надгробии

Надгробие на кладбище в США. Фото: Daderot / Wikimedia Commons, CC0

Рецепт вместо обычной эпитафии

Дебби умерла в 2019 году после борьбы с раком груди. Ее дочь Дженнифер рассказала, что мать часто повторяла эту фразу, поэтому после ее смерти родственники выгравировали рецепт на надгробии. Идея принадлежала отцу Дженнифер.

История Дебби оказалась далеко не единственной. Исследовательница Рози Грант нашла около 50 рецептов на могилах в разных странах. Среди них есть инструкции для куриного супа, печенья, мясного рулета и других домашних блюд.

Интерес к теме у Грант появился во время учебы и работы на кладбище в Вашингтоне. Позже она начала искать подобные памятники и общаться с родственниками людей, чьи рецепты были высечены на камне. Собранные истории и рецепты вошли в ее книгу To Die For: A Cookbook of Gravestone Recipes.

Один из известных примеров — надгробие Наоми Одессы Миллер-Доусон на кладбище Green-Wood в Бруклине. На нем выгравирован рецепт печенья spritz. Грант приготовила это печенье дома, а затем принесла его к могиле и познакомилась с родственниками женщины.

Необычная традиция оказалась современной

По данным Грант, самый старый найденный ею рецепт на надгробии относится к 1990-м годам, а большинство подобных примеров появились уже в 2000-х. При этом сама связь еды с памятью об умерших намного старше.

В статье отмечается, что в викторианскую эпоху американцы устраивали пикники на кладбищах. Еда также традиционно была частью поминальных мероприятий и способом поддержать близких после смерти человека.

Сегодня рецепт на памятнике может стать своеобразным посланием следующим поколениям. Одни семьи сохраняют любимое блюдо родственника, другие таким образом рассказывают о его привычках и семейных традициях. В случае Дебби ее дочь считает, что благодаря рецепту мать словно снова оказалась в центре внимания и продолжила делиться тем, что любила.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что в Британии скорректировали энергетический проект на £430 млн из-за "могилы Добби"



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