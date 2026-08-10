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Компромисс ради магии: в Британии скорректировали энергетический проект на £430 млн из-за «могилы Добби»

Проект Greenlink пошел в обход: память о культовом эльфе Добби спасла пляж от масштабного строительства

10 августа 2026, 11:21
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Недилько Ксения

Энергетический проект Greenlink стоимостью 430 миллионов фунтов стерлингов, который должен соединить подводными электрическими сетями Великобританию и Ирландию, претерпел неожиданные изменения. Разработчикам пришлось пересмотреть первоначальный план прокладки кабеля, чтобы не побеспокоить неофициальное место захоронения эльфа Добби – известного персонажа киновселенной "Гарри Поттера".

Компромисс ради магии: в Британии скорректировали энергетический проект на £430 млн из-за «могилы Добби»

Могила Добби. Фото: соцсети

Компромисс ради магии: в Британии скорректировали энергетический проект на £430 млн из-за «могилы Добби» - фото 2


Согласно первоначальному плану, линию должны были проложить через побережье Фрешуотер-Вест в валлийском графстве Пембрукшир, где в свое время снимали трагическую сцену гибели домового.

"В Великобритании изменили маршрут энергетического проекта стоимостью 430 млн фунтов стерлингов из-за неофициальной "могилы" эльфа Добби", — сообщает издание TheTelegraph. ссылаясь на внутренние источники в руководстве компании.

Эта локация уже много лет является культовой для поклонников франшизы, которые массово съезжаются туда, чтобы оставить на память расписанную гальку, записки и символические носки. Когда информация о строительстве стала публичной, возмущенные фанаты буквально засыпали компанию письмами.

Компромисс ради магии: в Британии скорректировали энергетический проект на £430 млн из-за «могилы Добби» - фото 2

"После сотен жалоб было решено изменить маршрут кабеля", — констатировал бывший директор Greenlink Саймон Ладлем.

Инженеры пошли на уступки общественности и скорректировали траекторию так, чтобы строительные работы не затронули территорию возле памятного знака.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бы ританская актриса Джесси Кейв, известная по роли Лаванды Браун в фильмах о "Гарри Поттере", заявила, что за время работы на OnlyFans заработала больше, чем получила за всю свою актерскую карьеру в течение года. По ее словам, платформа стала важным источником дохода ее семьи.



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