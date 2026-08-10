Компроміс заради магії: у Британії скоригували енергетичний проєкт на £430 млн через «могилу Добі»

Енергетичний проєкт Greenlink вартістю 430 мільйонів фунтів стерлінгів, що має з’єднати підводними електричними мережами Велику Британію та Ірландію, зазнав несподіваних змін. Розробникам довелося переглянути початковий план прокладання кабелю, щоб не потурбувати неофіційне місце поховання ельфа Добі — відомого персонажа кіновсесвіту "Гаррі Поттера".

Могила Доббі. Фото: соцмережі





Згідно з початковим планом, лінію мали прокласти через узбережжя Фрешуотер-Вест у валлійському графстві Пембрукшир, де свого часу фільмували трагічну сцену загибелі домовика.

, посилаючись на внутрішні джерела в керівництві компанії. "У Великій Британії змінили маршрут енергетичного проєкту вартістю 430 млн фунтів стерлінгів через неофіційну "могилу" ельфа Добі", — повідомляє видання TheTelegraph , посилаючись на внутрішні джерела в керівництві компанії.

Ця локація вже багато років є культовою для шанувальників франшизи, які масово з'їжджаються туди, аби залишити на згадку розписану гальку, записки та символічні шкарпетки. Коли інформація про будівництво стала публічною, обурені фанати буквально засипали компанію листами.

"Після сотень скарг було вирішено змінити маршрут кабелю", — констатував колишній директор Greenlink Саймон Ладлем.

Інженери пішли на поступки громадськості та скоригували траєкторію так, щоб будівельні роботи жодним чином не зачепили територію біля пам'ятного знаку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що британська акторка Джессі Кейв, відома за роллю Лаванди Браун у фільмах про "Гаррі Поттера", заявила, що за час роботи на OnlyFans заробила більше, ніж отримала за всю свою акторську кар’єру протягом року. За її словами, платформа стала важливим джерелом доходу для її родини.