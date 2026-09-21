Тільки через мій труп: навіщо жінка залишила рецепт на власному надгробку

Незвичайна історія сталася у канадській провінції Нова Шотландія. Деббі Макнатт, вчителька початкової школи, дружина та мати, за життя часто жартувала, що поділиться своїм рецептом чайних булочок лише через свій труп. Після її смерті сім'я вирішила буквально виконати цей жарт.

Надгробок на кладовищі у США. Фото: Daderot / Wikimedia Commons, CC0

Рецепт замість звичайної епітафії

Деббі померла у 2019 році після боротьби з раком грудей. Її донька Дженніфер розповіла, що мати часто повторювала цю фразу, тому після її смерті родичі вигравірували рецепт на надгробку. Ідея належала батькові Дженніфер.

Історія Деббі виявилася далеко не єдиною. Дослідниця Розі Грант знайшла близько 50 рецептів на могилах у різних країнах. Серед них є інструкції для курячого супу, печива, рулету та інших домашніх страв.

Інтерес до теми у Грант виник під час навчання та роботи на цвинтарі у Вашингтоні. Пізніше вона почала шукати подібні пам'ятники та спілкуватися з родичами людей, чиї рецепти були висічені на камені. Зібрані історії та рецепти увійшли до її книги To Die For: A Cookbook of Gravestone Recipes.

Один із відомих прикладів — надгробок Наомі Одеси Міллер-Доусон на цвинтарі Green-Wood у Брукліні. На ньому вигравірувано рецепт печива spritz. Грант приготувала печиво вдома, а потім принесла його до могили і познайомилася з родичами жінки.

Незвичайна традиція виявилася сучасною

За даними Грант, найстаріший знайдений нею рецепт на надгробку датується 1990-ми роками, а більшість подібних прикладів з'явилися вже у 2000-х. При цьому сам зв'язок їжі з пам'яттю про померлих набагато давніший.

У статті наголошується, що у вікторіанську добу американці влаштовували пікніки на цвинтарях. Їжа також традиційно була частиною поминальних заходів та способом підтримати близьких після смерті людини.

Сьогодні рецепт на пам'ятнику може стати своєрідним посланням наступним поколінням. Одні сім'ї зберігають улюблену страву родича, інші в такий спосіб розповідають про його звички та сімейні традиції. У випадку Деббі її донька вважає, що завдяки рецепту мати ніби знову опинилася в центрі уваги і продовжила ділитися тим, що любила.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що у Британії скоригували енергетичний прєкт на £430 млн через "могилу Доббі"